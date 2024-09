Sitka Gold - 40 mal sichtbares Gold in bislang tiefster Bohrung!

Anzeige / Werbung

Sitka könnte mit dieser Bohrung daher jetzt nochmals die Tür zu einer völlig neuen Dimension aufgestoßen haben - es könnte ein Game Changer-Bohrloch sein.

Am Rande des diesjährigen Gipfeltreffens von Bergbauinvestoren in Beaver Creek, Colorado, wird eifrig der Name eines Geheimtipps verhandelt, der fast keiner mehr ist: Sitka Gold (TSXV:SIG; FSE:1RF; OTCQB:SITKF). Nicht wenige Teilnehmer treibt die Frage um: "Tritt Sitka Gold in die Fußstapfen von Snowline Gold?" Pünktlich zu dem Event in den Rocky Mountains hat Sitka heute noch einmal mit einem neuen Paradebohrloch von seinem RC Projekt im Yukon nachgelegt. Bohrung DDRCCC-24-068 (Loch 68) war mit 708,7 Metern Länge zugleich das tiefste Loch, das je auf dem Projekt gebohrt wurde.

Die Bohrung sollte die Kontinuität der Blackjack-Zonenmineralisierung in der Tiefe testen und hat das auf eindrucksvolle Weise auch getan: Bohrloch 68 weist die größte Menge an sichtbarem Gold auf, die bis dato bei RC Gold beobachtet wurde, wobei von oberflächennahen 4,4 Metern bis zu 679,8 Metern mehrfach natives Gold beobachtet wurde. Der Bohrkern zeigt 40 Vorkommen von sichtbarem Gold von der Oberfläche bis auf 680 Meter, wobei die Mineralisierung in der Tiefe weiterhin offen ist. Bohrloch 68 ist etwa 200 Meter tiefer als alle vorherigen Bohrlöcher und weist eine beträchtliche Goldmineralisierung jenseits der bisherigen Bohrgrenzen auf. Die Stärke des Systems, wie sie durch das reichlich sichtbare Gold in der Tiefe angezeigt wird, deutet nach Auffassung der Geologen darauf hin, Sitka sich der Quelle des mineralisierten Systems nähert. Die Laborergebnisse von Bohrung 068 stehen noch aus.





Abbildung 1: Bohrung 068 war die tiefste bisher gebohrte Diamantbohrung mit den mit Abstand am meisten Anzeichen von sichtbarem Gold.

Cor Coe, CEO und Director von Sitka kommentierte: "Die Bohrungen stoßen in unserer Zone Blackjack weiterhin auf eine robuste Mineralisierung, während wir dieses Goldsystem südlich der Goldlagerstätte Blackjack, entlang des mineralisierten Blackjack-Korridors und in der Tiefe verfolgen. Bohrloch 68, das erste Bohrloch, das die Kontinuität der Goldmineralisierung bei Blackjack in der Tiefe erprobt, lieferte einige sehr beeindruckende Bilder. Dies ist das tiefste Bohrloch, das wir jemals in diesem System gebohrt haben, wobei wir 200 vertikale Meter Goldmineralisierung zu den Grenzen früherer Bohrungen hinzufügten, und es stieß auf die größte Menge an sichtbarem Gold, die bisher in allen Bohrlöchern beobachtet wurde, wobei zahlreiche Goldvorkommen von nahe der Oberfläche bis auf 680 Meter gesehen wurden. Unsere geologische Modellierung deutet darauf hin, dass die durchschneidenden strukturellen Korridore eine Leitung für die Goldmineralisierung bei Blackjack bilden, die Teil eines größeren mineralisierten Systems innerhalb des Intrusionskomplexes Clear Creek ist. Während wir gespannt auf die Untersuchungsergebnisse warten, um uns ein vollständiges Bild zu verschaffen, deutet die Stärke des Systems, wie sie durch das reichlich sichtbare Gold in der Tiefe in Bohrloch 68 angezeigt wird, darauf hin, dass wir uns der Quelle dieses beeindruckenden mineralisierten Systems nähern, das in alle Richtungen offen ist".





Abbildung 2: Plan der Bohrungen in der Lagerstätte Blackjack mit den Standorten der Bohrlöcher DDRCCC-24-059 bis 071, einschließlich Bohrloch DDRCCC-24-068.

Neben Bohrloch 068 berichtet Sitka auch über die Bohrlöcher DDRCCC-24-063, 064, 065, 066, 067, die ebenfalls die Lagerstätte Blackjack weiter nach Süden und in die Tiefe erweitern, wobei in allen Löchern eine starke Mineralisierung festgestellt wurde. Auch hier stehen die Laborergebnisse noch aus.



Abbildung 3: Für den Erfolg auf Blackjack gibt es eine geologische Erklärung. Die Übersichtskarte zeigt mehrere vorrangige Zielgebiete im kürzlich konsolidierten Intrusionskomplex Clear Creek entlang der 10 Kilometer langen Blackjack-Verwerfung mit den Intrusionslagerstätten an den Kreuzungspunkten Saddle, Pukelman West und Rhosgobel. Weitere Bohrungen sind derzeit im Gange, um die Projektion der hochgradigen Goldmineralisierung entlang des neu identifizierten mineralisierten Blackjack-Korridors zu erproben.

Fazit: Bei der Exploration sind manche Bohrlöcher wichtiger als andere und nur wenige Bohrungen sind echte Game Changer oder sogar Company Maker. Wenn man auf die Explorationshistorie von Sitka Gold zurückblickt, dann hat der Erfolg mit Bohrung 21 (im November 2021) begonnen. Das Discovery Bohrloch DDRCCC-21-021, durchteufte 220,1 Meter mit 1,17 Gramm Gold je Tonne ab der Oberfläche. Übertroffen wurde dieses Ergebnis von Bohrung DDRCCC-23-047 auf Blackjack, die im Jahr 2023 Ergebnisse von bis zu 219,0 m mit 1,34 g/t Gold, einschließlich 124,8 m mit 2,01 g/t Gold und 55,0 m mit 3,11 g/t Gold lieferte. Interessanterweise wurde in diesem erfolgreichen Bohrloch nur an einer Stelle sichtbares Gold gefunden. In der jüngsten Bohrung DDRCCC-24-068 wurde dagegen 40mal sichtbares Gold festgestellt. Sitka könnte mit dieser Bohrung daher jetzt nochmals die Tür zu einer völlig neuen Dimension aufgestoßen haben - es könnte ein Game Changer-Bohrloch sein. Die Fülle an sichtbarem Gold in der Tiefe von Bohrloch 68 deutet darauf hin, dass Sitka immer näher an die Quelle eines sehr großen Goldsystems herankommt, das sich über den ausgedehnten Intrusionskomplex Clear Creek zu erstrecken scheint. Sitka's Geologen wetten auf eine Wiederholung von Blackjack entlang des 10 Kilometer langen Blackjack Korridors. Das größere Bild innerhalb des Clear Creek Intrusive Complexes. zeigt ein Mineralsystem, das durch zahlreiche goldhaltige Intrusionen und sich kreuzende strukturelle Korridore gekennzeichnet wird, die dem in der Blackjack-Lagerstätte definierten ähnlich sind. Bei all dem man muss sich vergegenwärtigen, dass Sitka bis dato insgesamt nur 72 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 25.136 Metern in dieses System gebohrt hat. Das ist vergleichsweise wenig und spricht für die hohe Effizienz, mit der Sitka sein Projekt exploriert.

