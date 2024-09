Nach einem Jahrzehnt der Niedrigzinsen stieg mit zeitlicher Verzögerung auch die globale Inflation kräftig an. Es folgten zahlreiche Zinserhöhungen und attraktive Renditen am Rentenmarkt. Nun dürften jedoch in nicht allzu weiter Ferne die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank Fed erneut in einen Zinssenkungszyklus eintreten. Was die Änderungen der Zinsen für Anleger bedeuten.Von Holger Clemens HinzSeit rund 16 Jahren bewegen die Leitzinsen der Notenbanken die Märkte in besonderem Maße. Sie haben unmittelbaren Einfluss auf die Kreditzinsen und die Renditen am Rentenmarkt. Im Zuge der weltweiten Finanzkrise 2008 und der darauffolgenden Euro-Krise 20010/2011 haben Anleger zugesehen, wie die Zinssätze immer weiter fielen - in Europa je nach Verschuldungsgrad der Länder jedoch deutlich auseinanderdrifteten. Seitdem gab es viele Jahre mit niedrigen oder sogar negativen Renditen für Staatsanleihen.Dann kam es durch die Corona-Pandemie ab 2020 und den Angriff Russlands auf die Ukraine ab Februar 2022 zum weltweiten Inflationsschock. Die Verbraucherpreise stiegen zeitweise um acht, teilweise sogar mehr als zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. In der Folge hoben die Notenbanken ihre Leitzinsen im Eiltempo kräftig an, ...

