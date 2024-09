Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) will ein industrietaugliches Verfahren entwickeln, mit dem sich mindestens 90 Prozent des Perowskits in einer Reinheit von 99 Prozent zurückgewinnen lassen. Dabei arbeiten die Forscher mit den Unternehmen Solaveni und Solar Materials zusammen. Der Markt für Perowskit-Silizium-Tandemmodule kommt so langsam in die Gänge: Oxford PV hat kürzlich die kommerzielle Produktion der hocheffizienten Module in seiner Fabrik in Brandenburg an der Havel gestartet. Andere Hersteller wollen folgen. Perowskit ist für die industrielle Photovoltaik-Fertigung ...

