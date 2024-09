Der vorsichtige Konjunktur-Optimismus, der noch vor drei Monaten aufblühte, ist verflogen. "Zumindest für Europa und China haben sich die Aussichten wieder eingetrübt", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Die USA dagegen erweisen sich als robust, profitieren von Konsumausgaben und der Aktienmarkt von den Zinssenkungsplänen der Fed." Insgesamt müssen Anleger in einer sich abschwächenden Weltkonjunktur selektiver agieren. Die Frühindikatoren deuteten noch im Juni auf ein leichtes Anspringen der Konjunktur in Europa und China hin, ...

