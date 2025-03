An der Wall Street leuchten die Anzeigentafeln am Freitag im frühen Handel grün. Nach den Vortagesverlusten, in deren Verlauf der S&P 500 die Korrekturzone (-10 Prozent seit Hoch) erreicht hatte, überwiegen zum Wochenabschluss Schnäppchenkäufe. Der Dow Jones notiert 45 Minuten nach dem Eröffnungsgong rund 260 Punkte oder 0,6 Prozent im Plus bei 41.061 Zählern. Der technologielastige Nasdaq Composite gewinnt 1,3 Prozent hinzu. Aktuell wischen Anleger schwache Wirtschaftsdaten wie das drastisch ...

