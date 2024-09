Bei der Commerzbank überschlagen sich die Ereignisse: Die italienische Großbank Unicredit übernimmt einen Teil der Anteile des Bundes, der seinen Rückzug angekündigt hat. Das sorgt an der Börse für Fusionsfantasie, der Aktienkurs legt kräftig zu. Vorstandschef Manfred Knof hört Ende 2025 auf. Die italienische Großbank Unicredit hat vom Bund ein Aktienpaket an der Commerzbank erworben und damit an der Börse Übernahmespekulationen befeuert. Über eine Einstieg der Italiener bei der zweitgrößten deutschen ...

