Der Energieversorger E.ON hat neun Ladestationen auf dem Parkdeck der neu eröffneten MediaMarkt-Filiale in der Hamburger Innenstadt in Betrieb genommen. Im Rahmen einer Partnerschaft sollen bekanntlich bis 2026 an rund 80 Filialen der MediaMarktSaturn-Gruppe in Deutschland Schnelllader aufgebaut werden. Erst am vergangenen Donnerstag öffnete die neue MediaMarkt-Filiale in der Mönckebergstraße 1 in der Hamburger Innenstadt ihre Pforten. Nun kann auf ...

