Die Nvidia-Aktie ist seit der Bekanntgabe der Earnings im vergangenen Monat gesunken, aber der Aufschwung sei noch lange nicht zu Ende, sagt Dan Niles, Gründer und Portfoliomanager von Niles Investment.Der Tech-Bulle ist weiterhin positiv gestimmt, was die Nvidia-Aktie angeht. Unternehmen seien immer noch bereit, in KI zu investieren und Nvidia scheint dem gleichen Muster zu folgen wie andere Unternehmen, die während vergangener Technologieblasen in die Höhe geschossen sind, so Niles in einem aktuellen Interview mit CNBC. "Ich glaube immer noch, dass man viel Spielraum für Ausgaben hat", sagte Niles über Künstliche Intelligenz. "Was ich damit sagen will, ist, dass wir kurzfristig eine …