Am Mittwoch verbuchen die Aktien von Albemarle und des Konkurrenten SQM zweistellige Kursaufschläge. Auslöser ist eine Meldung, wonach ein chinesischer Batterie-Riese die Produktion in einer seiner Minen zwischenzeitlich ausgesetzt habe. Die Performance der beiden Lithiumproduzenten bleibt dennoch enttäuschend. Nachdem die Aktie von Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) am Dienstag noch auf dem tiefsten Stand seit Ende Oktober 2020 geschlossen hatte, notiert sie am Mittwochnachmittag im Xetra-Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...