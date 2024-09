Die Nestlé-Aktie zeigte am jüngsten Handelstag eine wechselhafte Performance an der SIX Swiss Exchange. Zu Beginn der Börsensitzung eröffnete der Anteilsschein bei 88,36 CHF und bewegte sich im Tagesverlauf zwischen einem Tief von 88,20 CHF und einem Hoch von 88,78 CHF. Trotz dieser Volatilität blieb der Kurs in der Nähe des Vortagesschlusses, was auf eine gewisse Stabilität hindeutet. Das Handelsvolumen war mit über einer Million gehandelter Aktien beachtlich, was das anhaltende Interesse der Anleger an dem Schweizer Nahrungsmittelriesen unterstreicht.

Aussichten und Analystenmeinungen

Experten prognostizieren für Nestlé eine Dividende von 3,12 CHF je Aktie für das laufende Jahr, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Der durchschnittliche Zielkurs der Analysten liegt bei 94,88 CHF, was ein gewisses Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn von 4,83 CHF je Aktie erwartet. Diese Prognosen deuten auf eine stabile Entwicklung des Unternehmens hin, trotz der aktuellen Kursschwankungen. Die Veröffentlichung der nächsten Quartalsergebnisse wird mit Spannung erwartet und könnte weitere Einblicke in die finanzielle Gesundheit von Nestlé liefern.

