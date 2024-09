Die Covestro-Aktie erlebte am Mittwoch einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Mit einem Anstieg von knapp 2 Prozent auf 56,38 Euro zählte der Kunststoffkonzern zu den gefragtesten Werten im DAX. Dieser Kursschub wird maßgeblich durch anhaltende Übernahmespekulationen befeuert. Berichten zufolge plant das staatliche Ölunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, noch in diesem Jahr ein offizielles Angebot für den DAX-Konzern vorzulegen. Obwohl diese Information nicht gänzlich neu ist, hält sie das Thema in den Köpfen der Anleger präsent und treibt die Kursentwicklung voran.

Potenzielle Übernahme im Fokus

Die Gespräche zwischen Covestro und Adnoc laufen bereits seit Juni 2024, wobei ein potenzieller Übernahmepreis von 62 Euro je Aktie im Raum steht. Dies würde [...]

