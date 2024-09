Die Freenet-Aktie verzeichnete am Dienstag leichte Kursverluste im XETRA-Handel. Trotz eines Rückgangs von 0,5 Prozent auf 26,38 EUR bleibt die langfristige Perspektive des Unternehmens positiv. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 30,96 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die Aktie bewegt sich derzeit deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 21,52 EUR, erreicht am 28. September 2023, liegt jedoch noch unter dem Jahreshoch von 27,42 EUR vom 24. April 2024.

Dividendenaussichten und Quartalsergebnisse

Für das laufende Jahr wird eine Erhöhung der Dividende auf 1,84 EUR je Aktie erwartet, was die Attraktivität für Anleger steigern könnte. Im zweiten Quartal 2024 konnte Freenet trotz eines Umsatzrückgangs ein verbessertes Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR verzeichnen, verglichen mit 0,21 EUR im Vorjahreszeitraum. Experten rechnen für das Gesamtjahr 2024 mit einem Gewinn von 2,24 EUR je Aktie, was die solide Geschäftsentwicklung des Telekommunikationsunternehmens unterstreicht.

