Die Krise in der Automobilbranche geht auch am Premiumhersteller Mercedes-Benz nicht spurlos vorbei. Die Entwicklungen bei Volkswagen und BMW haben den Druck auf die Aktie verschärft und den Titel unter den Stoppkurs des AKTIONÄR fallen lassen. Nun notiert der Kurs knapp oberhalb einer wichtigen Unterstützung. So sollte Anleger jetzt handeln.Seit dem Verlaufshoch Ende August, als die Aktie sich am Versuch, die 50-Tage-Linie (aktuell bei 61,22 Euro) nachhaltig zu überwinden, die Zähne ausbiss, ging ...

