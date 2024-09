Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 1,0 Prozent auf 38,77 Euro, was Anleger positiv stimmte. Beachtlich ist, dass das Papier trotz des allgemeinen Abwärtstrends im DAX an Wert gewinnen konnte. Das Handelsvolumen war mit über 355.000 gehandelten Aktien überdurchschnittlich hoch, was auf ein gesteigertes Interesse der Investoren hindeutet.

Ausblick auf Dividende und Gewinnerwartungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Erhöhung der Dividendenausschüttung auf 3,14 Euro je Aktie, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten sehen zudem weiteres Potenzial für die Porsche Automobil vz-Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 55,50 Euro an. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn [...]

