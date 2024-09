Der DAX schwankte am Mittwoch zwischen leichten Gewinnen und Verlusten, ohne eine klare Richtung einzuschlagen. Vor den anstehenden Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag und der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche herrschte Unsicherheit. Die jüngsten US-Inflationsdaten für August dämpften zudem die Hoffnungen auf einen großen Zinsschritt in den USA.Der DAX schloss letztlich mit einem Plus von 0,35 Prozent bei 18.330,27 Punkten. Der MDax, der die mittelgroßen Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...