Die Heidelberg Materials Aktie verzeichnete am Montag einen erfreulichen Aufschwung im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 91,66 Euro konnte das Papier des Baustoffherstellers überzeugen. Trotz des aktuellen Kursgewinns liegt die Aktie noch 13,03 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 103,60 Euro, das am 13. Mai 2024 erreicht wurde. Analysten sehen jedoch weiteres Potenzial und setzen das mittlere Kursziel bei 116,88 Euro an.

Dividendenaussichten und Gewinnprognosen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 3,25 Euro je Aktie, was einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Gewinnerwartungen für 2024 liegen bei 11,23 Euro je Aktie. Diese positiven Aussichten könnten das Interesse der Anleger weiter steigern und den Kurs in Richtung des anvisierten Kursziels treiben. Die nächsten Quartalszahlen werden [...]

