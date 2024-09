DJ GSK legt weiterem Zantac-Rechtsstreit bei

Von Helena Smolak

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern GSK hat in den USA einen weiteren Vergleich um das vom Markt zurückgezogene Medikament Zantac gegen Sodbrennen geschlossen. Mit dem Vergleich mit dem Kläger Isaac Dixon wird der Rechtsstreit, der vor einem Gericht im US-Bundesstaat Illinois verhandelt wurde, beigelegt. GSK erklärte, mit diesem Vergleich keine Haftung einzuräumen, und kündigte an, sich in dem Rechtskomplex weiterhin energisch zu verteidigen. GSK hat bereits eine Reihe von Vergleichen mit Klägern geschlossen. Der Wirkstoff von Zantac, Ranitidin, steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Das Mittel wird seit 2020 nicht mehr verkauft.

September 11, 2024 13:15 ET (17:15 GMT)

