Konsolidierung von hybridem Multicloud-Datenspeicher vereinfacht KI-Operationen für führende Geschäftsplanungsplattform

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, wurde von Anaplan, einer branchenführenden Plattform für die Geschäftsplanung und Entscheidungsfindung, als primärer Anbieter von Speicherlösungen bestimmt. Dies gab NetApp heute bekannt. Es sollen die Speichersysteme in vier Datenzentren, die sich verstreut über den Globus befinden, neu konzipiert werden. Anaplan will die Speicherung seiner öffentlichen und privaten Clouds konsolidieren und die Datenoperationen deutlich vereinfachen, was wiederum eine Voraussetzung für die Innovation KI-fokussierter Lösungen ist.

Anaplan versetzt Unternehmen aus allen Branchen durch seine Cloud-basierte, KI-unterstützte SaaS-Plattform in die Lage, bessere Ergebnisse zu planen und zu erreichen. Die Kunden von Anaplan können so ihre Prozesse zur Entscheidungsfindung beschleunigen und dann bessere Resultate erzielen, wie zum Beispiel mehr Umsatz, eine Verbesserung des Absatzes und detailliertere Prognosen. Damit Anaplan seine SaaS-Pattformen zuverlässig und effektiv weltweit betreiben kann, wurden mehrere Cloud-Anbieter und eigene Systeme genutzt. Vor der Zusammenarbeit mit NetApp musste Anaplan mit mehreren Speicherplattformen arbeiten. Dadurch wurden die Datenoperationen verlangsamt und der Verbrauch an Ressourcen war relativ hoch, da die Bereitstellung von leistungsstarken, KI-unterstützten Statistiken entsprechenden Speicherplatz erfordert. So begann Anaplan darüber nachzudenken, wie die veraltete Speicherinfrastruktur verbessert werden könnte. Schließlich entschied sich das Unternehmen für eine Konsolidierung der Cloud-Operationen und der Operationen, die über eigene Systeme abgewickelt wurden. Zusammen mit NetApp wurde eine intelligente Dateninfrastruktur konzipiert, die geeignet ist für die Anforderungen von KI-Innovationen. Leistung, Kosten, Replikation und Verfügbarkeit sind nun angemessen.

"Bei Anaplan bringen wir auf allen Ebenen unserer Plattform KI ein, sodass unsere Kunden besser planen können und ihre Geschäftsziele erreichen," sagte Adam Thier, Chief Product Technology Officer bei Anaplan. "Vorher liefen unsere Daten aus eigenen lokalen Systemen und aus der Cloud auf unterschiedlichen Plattformen. Das verursachte doppelt so viel Arbeit bei der Versorgung unserer KI-Daten-Pipelines. Indem die Daten aus lokalen Speichern und der Cloud nun in einem Speicher zusammengeführt wurden, stellen wir sicher, dass alle Modifikationen und Einstellungen, die wir für unser Datenmanagement nutzen, in unserer gesamten Umgebung eingesetzt werden können. Kurz und bündig: NetApp ermöglicht es uns, mehr mit weniger zu erreichen."

Anaplan wird die Speichersysteme NetApp AFF C-Series nutzen, um eine Kapazität zu erzeugen, die zuverlässig und effizient die SaaS-Anwendung für Kunden verfügbar macht. Die Verlagerung von sekundären Datenarbeitslasten auf Speicher-Arrays NetApp FAS senkt die Kosten. Um die Effizienz der Datenoperationen noch weiter zu steigern, nutzt Anaplan native Cloud-Speicherdienste von öffentlichen Cloud-Anbietern, die auf NetApp ONTAP® gebaut sind. So kann das IT-Team mühelos Daten in der hybriden Multicloud verwalten, eine notwendige Beschleunigung der Daten-Pipeline für KI-Anwendungen. NetApp MetroCluster-Konfigurationen werden darüber hinaus eine hohe Verfügbarkeit und Schutz für Anaplan's Datenoperationen sicherstellen, indem Snapshot-Kopien für Backups und Notfallwiederherstellung verfügbar sind. So werden die Datenoperationen für Anaplan einfacher und das Tech-Team kann sich auf schwierigere, wertsteigernde Initiativen, wie zum Beispiel Experimentieren mit KI konzentrieren.

"NetApp ist einzigartig, was den Support der KI-Operationen von Anaplan angeht. KI läuft über Daten und Daten laufen über NetApp," sagte César Cernuda, President bei NetApp. "NetApp bietet eine umfassende, zentrale Datenspeicherung, die alle Datentypen, Arbeitslasten und Speicherprotokolle verbindet, egal, wo die Daten unserer Kunden sich befinden. NetApp pflegt enge Verbindungen zu allen drei großen Cloud-Serviceanbietern. Deshalb verfügen unsere Entwickler und Kunden über eine einzigartige Lösung für das Cloud-Datenmanagement, die erforderlich ist für eine sichere und verantwortungsvolle Entwicklung von KI-Fähigkeiten. Die intelligente Dateninfrastruktur von NetApp versetzt Anaplan in die Lage, seine KI-basierten Datenoperationen voranzutreiben und die hohen Anforderungen zu erfüllen, die die Kunden stellen."

