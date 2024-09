Die Bechtle AG verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Kursanstieg an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel kletterte die Aktie des IT-Dienstleisters um 0,5 Prozent auf 36,76 Euro. Trotz des positiven Trends liegt der aktuelle Kurs noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 52,42 Euro, welches im März dieses Jahres erreicht wurde. Die Differenz zum Jahreshöchststand beträgt beachtliche 42,60 Prozent, was auf ein erhebliches Aufholpotenzial hindeutet.

Quartalszahlen und Dividendenaussichten

Im zweiten Quartal 2024 musste Bechtle einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen. Der Erlös sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,33 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro. Auch der Gewinn pro Aktie reduzierte sich von 0,52 Euro auf 0,47 Euro. Dennoch blicken Analysten optimistisch in die Zukunft und prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 2,11 Euro je Aktie. Erfreulich für Anleger: Die Dividende soll voraussichtlich von 0,700 Euro im Vorjahr auf 0,713 Euro pro Aktie steigen.

