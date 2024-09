Im Juli 2024 zeigen sich spannende Gelegenheiten im Aktienmarkt, besonders im Nebenwert-Segment. Viele Unternehmen, darunter auch Mid-Caps, sind derzeit günstig bewertet, da die Märkte in den letzten Jahren volatil waren. Eine mögliche Zinswende und eine allgemeine Erholung könnten dazu führen, dass sich viele dieser Titel in naher Zukunft erholen. Hier sind fünf Aktien, die im Juni und Juli 2024 in Wikifolios gekauft wurden und sowohl bekannte Namen als auch weniger beachtete Titel umfassen. 1. Hugo Boss - Eine klassische Marke mit Potenzial Hugo Boss ist eine weltweit bekannte Modemarke, die derzeit ein sehr niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für das kommende Jahr aufweist. Trotz ...

