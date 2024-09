Herausragende Kultur, Mitarbeiterorientierung und Qualität des Arbeitsplatzes

Experian North America wurde in die prestigeträchtige Rangliste Fortune Best Workplaces in Technology 2024 aufgenommen. Diese Auszeichnung hebt die leistungsstarke Arbeitsplatzkultur von Experian hervor, die Innovation, Inklusion und Gleichberechtigung sowie das Wohlbefinden, die Entwicklung und den Aufstieg der Teammitglieder fördert.

Um die diesjährige Liste der 100 Besten zu erstellen, hat Fortune in Zusammenarbeit mit dem People-Analytics-Unternehmen Great Place to Work mehr als 870.000 Mitarbeiter befragt und Daten von Unternehmen gesammelt, die mehr als 6,1 Millionen Mitarbeiter vertreten. Die Umfrage ermöglichte es den Mitarbeitern, vertrauliches Feedback zur Unternehmenskultur zu geben, indem sie auf 60 Aussagen antworteten, die zusammengenommen eine großartige Mitarbeitererfahrung beschreiben, die sich durch ein hohes Maß an Vertrauen, Respekt, Glaubwürdigkeit und mehr auszeichnet.

"Diese Anerkennung spiegelt die harte Arbeit unserer Teammitglieder bei der Nutzung fortschrittlicher Technologien zur Lösung komplexer Probleme für unsere Kunden und unsere kontinuierlichen Verbesserungen beim Aufbau eines noch stärkeren, stärker vernetzten Arbeitsplatzes wider", sagte Jennifer Schulz, Chief Executive Officer von Experian North America. "Die Auszeichnung ist ein Beweis für Experians Engagement für unsere Mitarbeiter und ihre Bedürfnisse innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes

Experian wurde in der Kategorie "Großer Arbeitsplatz" ausgezeichnet, und ein wichtiger Faktor für die Auszeichnung war das Feedback der Mitarbeiter des Unternehmens in der Great-Place-to-Work-Umfrage.

Dies ist die dritte bemerkenswerte Anerkennung für Experian in den letzten zwei Monaten, nachdem Experians Sentinel Commercial Entity Fraud Suite von Datos Insights mit einer Silbermedaille für die "Best Know Your Customer/Business (KYC/KYB) Innovation" ausgezeichnet wurde und Experian in den IDC FinTech Rankings 2024 auf Platz 7 und damit zum dritten Mal in Folge unter den Top 10 Anbietern rangiert.

Experian ist seit 2017 ein AnitaB.org Top-Unternehmen für weibliche Technologen und wurde von Forbes als einer der besten Arbeitgeber Amerikas für Tech-Mitarbeiter ausgezeichnet. Das Unternehmen setzt sich durch die Unterstützung von Organisationen wie AfroTech, Grace Hopper, Lesbians Who Tech und Out In Tech für eine vielfältige Rekrutierung im Tech-Bereich ein.

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Chancen für Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt eröffnet. Wir helfen dabei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, die Gesundheitsversorgung zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und tiefere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen stets mithilfe unserer einzigartigen Kombination aus Daten, Analytik und Software. Darüber hinaus unterstützen wir Millionen von Menschen bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und helfen ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu nutzen und Innovationen voranzutreiben. Als FTSE 100-Indexunternehmen, das an der Londoner Börse (EXPN) geführt wird, beschäftigen wir ein Team von 22.500 Mitarbeitern in 32 Ländern. Experian hat seine Unternehmenszentrale in Dublin (Irland). Weitere Informationen finden Sie unter experianplc.com.

Experian und die hier verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

