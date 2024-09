Berlin - Die FDP appelliert an den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, sich weiteren Debatten über schärfere Asylgesetze nicht zu verweigern und mit der Ampelkoalition eine gemeinsame Lösung zu finden.



"Wir stehen bei Migration der Union nahe", sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai der "Bild" (Donnerstagausgabe). "Wir sind auch nach wie vor bereit, ihre Vorschläge gemeinsam umzusetzen." Es gelte jetzt, keine Zeit mehr zu verlieren. "Die Union und ihr Vorsitzender Friedrich Merz müssen an den Verhandlungstisch zurückkehren."



Die Union hatte das Migrationstreffen am Dienstag platzen lassen und dies mit einer Verweigerungshaltung der Ampelkoalition begründet.

