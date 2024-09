Das Sortiment der Schlangengurken setzte sich vorrangig aus inländischen, belgischen und niederländischen Offerten zusammen. Die hohen Preise der Vorwochen hatten weiterhin Bestand und tendierten vereinzelt sogar noch fester. So mussten die Kunden in Köln zum Wochenstart etwas tiefer in die Tasche greifen als zuvor. Im weiteren Verlauf gaben die Notierungen dann wieder leicht nach,...

Den vollständigen Artikel lesen ...