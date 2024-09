© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images



In einer aktuellen Aktienanalyse haben die Analysten der Bank of America (BofA) ihr Kursziel für die Aktie von Palantir von 30 US-Dollar auf 50 US-Dollar angehoben. Die Gründe.Laut BofA-Analystin Mariana Mora würden die Fähigkeiten, die Technologie und die strategische Ausrichtung von Palantir oft missverstanden. Sie argumentiert, dass die bevorstehende Integration in den S&P 500 einen kritischen Moment für institutionelle Investoren darstellen könnte, ihre Einschätzungen über Palantir zu überdenken. Palantir bietet Softwaresysteme an, die die Daten der Kunden auf einer zentralen Plattform organisieren und so die Analyse der Informationen erleichtern. Regierungskunden, insbesondere die …