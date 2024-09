DJ MÄRKTE ASIEN/Breite Erholung - Chipwerte folgen Nvidia nach oben

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien geht es am Donnerstag meist aufwärts. Angeführt wird die Erholungsbewegung von Aktien des Chipsektors, die wiederum der Nvidia-Aktie nach oben folgen. Diese hat am Mittwoch in den USA um gut 8 Prozent zugelegt, nachdem sich CEO Jensen Huang optimistisch zur KI-getriebenen Chip-Nachfrage geäußert hatte. Die chinesischen Börsen werden derweil gebremst von den jüngsten Handelsbeschränkungen der USA für chinesische Produkte.

Unter den Börsen der Region ragt der Tokioter Aktienmarkt heraus. Dort gewinnt der Nikkei-225-Index 3,2 Prozent auf 36.750 Punkte. Zusätzlichen Rückenwind erhält der Markt von den japanischen Erzeugerpreisen, die im August weniger stark gestiegen sind als von Volkswirten erwartet, was die zuletzt falkenhafte Rhetorik von Vertretern der Bank of Japan (BoJ) unterminiert, wie es heißt. Als jüngstes Beispiel äußerte BoJ-Ratsmitglied Naoki Tamura am Donnerstag die Ansicht, dass die Notenbank die Zinsen ab Ende 2025 auf mindestens 1 Prozent anheben sollte. Der Yen kommt nach seinem kräftigen Anstieg vom Mittwoch gleichwohl zurück, wovon wiederum Aktien exportorientierter Unternehmen profitieren. Die Aktien des Chipausrüsters Advantest springen um 8,5 Prozent, Tokyo Electron liegen 4,2 Prozent vorne.

Der Kurs von Seven & I steigt um 3,7 Prozent. Einem Bericht zufolge erwägt die kanadische Couche-Tard, ihr Gebot für den Betreiber der 7-Eleven-Kette aufzustocken.

In Schanghai liegt der Composite-Index 0,1 Prozent im Minus. Gebremst wird der chinesische Aktienmarkt von Bankaktien. Anleger sorgten sich um die Nettozinsmargen der Geldinstitute, heißt es. Unter anderem sinken China Construction Bank um 0,4 Prozent.

In Hongkong gewinnt der Hang-Seng-Index 1 Prozent. Anleger setzen nach Angaben aus dem Handel hier auch auf eine etwaige geldpolitische Lockerung der chinesischen Zentralbank, um den heimischen Konsum anzukurbeln.

Am Aktienmarkt in Seoul rückt der Kospi um 1,5 Prozent vor. Posco Future M verteuern sich um 3,4 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Auftrag zur Lieferung von Material zum Bau von Batterien für Elektrofahrzeuge erhalten hat. Im Chipsektor machen SK Hynix einen Satz von 8,2 Prozent. Samsung Electronics gewinnen 1,5 Prozent. Das Unternehmen will einem Bericht von Reuters zufolge in einigen Geschäftsbereichen bis zu 30 Prozent der Arbeitsplätze abbauen.

In Taiwan steigt der Taiex um 2,9 Prozent. Chip-Schwergewicht TSMC liegt 4,9 Prozent im Plus, Foxconn, auch bekannt als Hon Hai Precision Industry, gewinnen 4,4 Prozent.

An der weniger technologielastigen australischen Börse steigt der S&P/ASX-200 um 0,6 Prozent. Gesucht sind Aktien des Uranbergbaus, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin eine Beschränkung der russischen Uranexporte ins Spiel gebracht hat. Paladin Energy verteuern sich um 8,8 Prozent, Boss Energy um 9,6 Prozent und Deep Yellow um 12,6 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.037,30 +0,6% +5,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 36.749,96 +3,2% +6,4% 08:00 Kospi (Seoul) 2.551,31 +1,5% -3,9% 08:00 Schanghai-Comp. 2.720,40 -0,1% -8,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.274,72 +1,0% +1,2% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.545,44 +0,4% +8,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.644,13 +0,3% +12,7% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1017 +0,0% 1,1014 1,1042 -0,3% EUR/JPY 157,29 +0,4% 156,72 156,12 +1,1% EUR/GBP 0,8444 +0,0% 0,8443 0,8438 -2,7% GBP/USD 1,3047 +0,0% 1,3045 1,3086 +2,5% USD/JPY 142,77 +0,3% 142,30 141,40 +1,3% USD/KRW 1.338,47 -0,1% 1.340,15 1.337,63 +3,1% USD/CNY 7,1150 -0,0% 7,1160 7,1127 +0,2% USD/CNH 7,1249 -0,0% 7,1275 7,1178 +2,0% USD/HKD 7,7985 -0,0% 7,7987 7,7972 -0,1% AUD/USD 0,6690 +0,2% 0,6675 0,6665 -1,7% NZD/USD 0,6151 +0,2% 0,6138 0,6153 -2,7% Bitcoin BTC/USD 58.289,60 +1,6% 57.368,15 56.542,45 +33,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,71 67,31 +0,6% +0,40 -4,6% Brent/ICE 71,07 70,61 +0,7% +0,46 -5,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.517,72 2.511,81 +0,2% +5,91 +22,1% Silber (Spot) 28,74 28,73 +0,1% +0,02 +20,9% Platin (Spot) 960,25 956,10 +0,4% +4,15 -3,2% Kupfer-Future 4,13 4,10 +0,9% +0,04 +4,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

