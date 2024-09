© Foto: Yonhap - picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY



Es muss nicht immer der Platzhirsch sein. SK hynix, dessen Speicherchips bei Nvidia ein hohes Ansehen genießen, dürfte im Depot eine gute Figur machen. Nach dem Kursrutsch bei Techwerten ist die Aktie sehr interessant.SK hynix ist ein südkoreanisches Unternehmen und einer der weltweit größten Hersteller von Halbleitern, insbesondere von Speicherchips. Es produziert vor allem DRAM (Dynamic Random Access Memory) und NAND-Flash-Speicher, die in einer Vielzahl von elektronischen Geräten wie Computern, Smartphones, Servern und in der Automobilindustrie verwendet werden. SK Hynix spielt auch eine Schlüsselrolle in der Entwicklung fortschrittlicher Speichertechnologien wie HBM (High Bandwidth …