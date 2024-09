DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 12-Sep-2024 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 September 2024 Cairn Homes plc (the "Company") Transaction in own shares The Company announces that on 11 September 2024 it purchased a total of 500,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 300,000 200,000 EUR1.8620 Highest price paid (per ordinary share) GBP1.5700 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.8380 GBP1.5520 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.8474 GBP1.5606

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 3 July 2024.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 634,350,491 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency EUR & GBP Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 2,041 1.8520 XDUB 08:14:30 00029194306TRDU1 2,351 1.8580 XDUB 08:19:24 00029194329TRDU1 1,806 1.8580 XDUB 08:19:24 00029194330TRDU1 2,042 1.8580 XDUB 08:19:24 00029194331TRDU1 2,557 1.8580 XDUB 08:19:24 00029194332TRDU1 1,250 1.8620 XDUB 08:34:26 00029194452TRDU1 1,011 1.8620 XDUB 08:34:26 00029194453TRDU1 251 1.8600 XDUB 08:39:35 00029194457TRDU1 2,174 1.8600 XDUB 08:40:11 00029194458TRDU1 2,126 1.8560 XDUB 08:40:39 00029194459TRDU1 1,250 1.8560 XDUB 08:40:39 00029194460TRDU1 2,126 1.8560 XDUB 08:40:39 00029194461TRDU1 509 1.8560 XDUB 08:40:39 00029194462TRDU1 337 1.8560 XDUB 08:40:39 00029194463TRDU1 2,128 1.8460 XDUB 08:59:22 00029194519TRDU1 1,220 1.8460 XDUB 09:04:23 00029194526TRDU1 887 1.8460 XDUB 09:04:23 00029194527TRDU1 366 1.8480 XDUB 09:14:38 00029194543TRDU1 2,211 1.8480 XDUB 09:14:38 00029194544TRDU1 2,209 1.8480 XDUB 09:14:38 00029194545TRDU1 1,980 1.8480 XDUB 09:14:38 00029194546TRDU1 993 1.8480 XDUB 09:14:38 00029194547TRDU1 3,080 1.8480 XDUB 09:14:38 00029194548TRDU1 1,624 1.8540 XDUB 09:29:54 00029194566TRDU1 2,103 1.8540 XDUB 09:29:54 00029194567TRDU1 469 1.8540 XDUB 09:29:54 00029194568TRDU1 863 1.8460 XDUB 09:40:36 00029194640TRDU1 292 1.8460 XDUB 09:40:36 00029194641TRDU1 1,500 1.8500 XDUB 09:44:52 00029194643TRDU1 545 1.8500 XDUB 09:44:52 00029194644TRDU1 5,365 1.8480 XDUB 09:44:52 00029194645TRDU1 970 1.8500 XDUB 10:01:31 00029194707TRDU1 1,399 1.8500 XDUB 10:01:31 00029194708TRDU1 2,388 1.8500 XDUB 10:06:40 00029194722TRDU1 1,984 1.8500 XDUB 10:11:57 00029194726TRDU1 2,025 1.8480 XDUB 10:12:45 00029194731TRDU1 2,165 1.8480 XDUB 10:12:45 00029194732TRDU1 2,241 1.8480 XDUB 10:12:45 00029194733TRDU1 2,117 1.8420 XDUB 10:21:35 00029194770TRDU1 2,299 1.8380 XDUB 10:26:19 00029194783TRDU1 2,121 1.8440 XDUB 10:42:41 00029194798TRDU1 546 1.8440 XDUB 10:43:23 00029194799TRDU1 3,581 1.8440 XDUB 10:43:23 00029194800TRDU1 2,185 1.8420 XDUB 10:43:23 00029194801TRDU1 2,234 1.8400 XDUB 10:48:32 00029194806TRDU1 1,500 1.8480 XDUB 11:09:26 00029194810TRDU1 1,500 1.8480 XDUB 11:09:26 00029194811TRDU1 1,500 1.8480 XDUB 11:09:26 00029194812TRDU1 256 1.8480 XDUB 11:09:26 00029194813TRDU1 66 1.8480 XDUB 11:09:30 00029194816TRDU1 4,411 1.8460 XDUB 11:12:21 00029194817TRDU1 2,390 1.8460 XDUB 11:12:21 00029194818TRDU1 1,500 1.8460 XDUB 12:03:19 00029194896TRDU1 1,629 1.8460 XDUB 12:03:19 00029194897TRDU1 3,129 1.8460 XDUB 12:03:19 00029194898TRDU1 3,129 1.8460 XDUB 12:03:19 00029194899TRDU1 3,129 1.8460 XDUB 12:03:19 00029194900TRDU1 71 1.8460 XDUB 12:03:19 00029194901TRDU1 1,500 1.8460 XDUB 12:03:19 00029194902TRDU1 1,629 1.8460 XDUB 12:03:19 00029194903TRDU1 1,147 1.8460 XDUB 12:03:19 00029194904TRDU1 511 1.8460 XDUB 12:05:17 00029194913TRDU1 2,182 1.8480 XDUB 12:10:12 00029194916TRDU1 1,422 1.8540 XDUB 12:53:42 00029195023TRDU1 1,333 1.8540 XDUB 12:53:42 00029195024TRDU1 2,005 1.8540 XDUB 12:53:42 00029195025TRDU1 2,376 1.8540 XDUB 13:20:27 00029195087TRDU1 2,390 1.8540 XDUB 13:20:27 00029195089TRDU1 1,663 1.8540 XDUB 13:20:27 00029195091TRDU1 1,648 1.8540 XDUB 13:20:27 00029195093TRDU1 1,663 1.8540 XDUB 13:20:27 00029195095TRDU1 11,394 1.8540 XDUB 13:20:27 00029195097TRDU1 1,663 1.8540 XDUB 13:20:27 00029195098TRDU1 1,663 1.8540 XDUB 13:20:27 00029195099TRDU1 1,663 1.8540 XDUB 13:20:27 00029195100TRDU1 2,559 1.8540 XDUB 13:20:27 00029195101TRDU1 4,050 1.8540 XDUB 13:29:59 00029195117TRDU1 1,750 1.8420 XDUB 13:31:10 00029195164TRDU1 399 1.8420 XDUB 13:31:10 00029195165TRDU1 4,271 1.8440 XDUB 13:41:10 00029195276TRDU1 2,224 1.8440 XDUB 13:41:10 00029195277TRDU1 1,987 1.8420 XDUB 13:44:39 00029195292TRDU1 1,276 1.8500 XDUB 14:08:45 00029195453TRDU1 3,266 1.8500 XDUB 14:08:45 00029195454TRDU1 1,420 1.8500 XDUB 14:08:45 00029195455TRDU1 1,420 1.8500 XDUB 14:08:45 00029195456TRDU1 3,235 1.8500 XDUB 14:08:45 00029195458TRDU1 2,377 1.8480 XDUB 14:10:47 00029195464TRDU1 1,670 1.8480 XDUB 14:12:02 00029195465TRDU1 1,735 1.8480 XDUB 14:14:24 00029195467TRDU1 1,250 1.8480 XDUB 14:27:06 00029195514TRDU1 1,082 1.8480 XDUB 14:27:06 00029195515TRDU1 1,250 1.8460 XDUB 14:30:28 00029195542TRDU1 1,250 1.8460 XDUB 14:32:29 00029195563TRDU1 817 1.8460 XDUB 14:32:29 00029195564TRDU1 3,164 1.8420 XDUB 14:32:59 00029195568TRDU1 2,464 1.8420 XDUB 14:32:59 00029195569TRDU1 2,000 1.8420 XDUB 14:32:59 00029195570TRDU1 1,126 1.8420 XDUB 14:32:59 00029195571TRDU1 2,356 1.8420 XDUB 14:32:59 00029195572TRDU1 2,098 1.8420 XDUB 14:44:57 00029195645TRDU1 283 1.8420 XDUB 14:44:57 00029195646TRDU1 1,855 1.8460 XDUB 14:48:08 00029195659TRDU1 336 1.8460 XDUB 14:48:09 00029195660TRDU1 3,307 1.8440 XDUB 14:48:11 00029195663TRDU1 3,307 1.8440 XDUB 14:48:11 00029195664TRDU1 3,211 1.8440 XDUB 14:48:11 00029195665TRDU1 901 1.8440 XDUB 14:51:26 00029195672TRDU1 1,155 1.8440 XDUB 14:51:26 00029195673TRDU1 1,396 1.8420 XDUB 14:52:24 00029195696TRDU1 1,884 1.8440 XDUB 14:57:35 00029195742TRDU1 500 1.8440 XDUB 14:57:35 00029195743TRDU1 1,715 1.8440 XDUB 14:57:35 00029195744TRDU1 565 1.8440 XDUB 14:57:37 00029195745TRDU1 2,922 1.8420 XDUB 15:03:20 00029195795TRDU1 3,284 1.8420 XDUB 15:03:20 00029195796TRDU1 2,159 1.8400 XDUB 15:14:08 00029195828TRDU1 1,500 1.8400 XDUB 15:16:23 00029195848TRDU1 849 1.8400 XDUB 15:16:23 00029195849TRDU1 2,110 1.8400 XDUB 15:18:53 00029195861TRDU1 1,190 1.8400 XDUB 15:21:02 00029195864TRDU1 1,082 1.8400 XDUB 15:21:02 00029195865TRDU1 1,283 1.8400 XDUB 15:23:42 00029195867TRDU1 1,026 1.8400 XDUB 15:23:42 00029195868TRDU1 70 1.8400 XDUB 15:23:48 00029195869TRDU1 1,561 1.8400 XDUB 15:23:48 00029195870TRDU1 1,018 1.8400 XDUB 15:23:48 00029195871TRDU1 543 1.8400 XDUB 15:23:49 00029195872TRDU1 1,987 1.8400 XDUB 15:29:50 00029195880TRDU1 207 1.8400 XDUB 15:29:50 00029195881TRDU1 1,386 1.8400 XDUB 15:30:30 00029195892TRDU1 246 1.8400 XDUB 15:30:30 00029195893TRDU1 1,632 1.8400 XDUB 15:30:30 00029195894TRDU1 350 1.8400 XDUB 15:30:30 00029195895TRDU1 1,632 1.8400 XDUB 15:30:31 00029195896TRDU1 1,219 1.8400 XDUB 15:30:31 00029195897TRDU1 413 1.8400 XDUB 15:30:31 00029195898TRDU1 1,250 1.8400 XDUB 15:30:31 00029195899TRDU1 687 1.8420 XDUB 15:40:21 00029195917TRDU1 1,500 1.8420 XDUB 15:40:21 00029195918TRDU1 493 1.8420 XDUB 15:40:21 00029195919TRDU1 1,007 1.8420 XDUB 15:40:21 00029195920TRDU1 2,680 1.8420 XDUB 15:40:21 00029195921TRDU1 320 1.8420 XDUB 15:40:21 00029195922TRDU1 1,258 1.8420 XDUB 15:40:21 00029195923TRDU1 453 1.8420 XDUB 15:40:21 00029195924TRDU1 851 1.8400 XDUB 15:45:45 00029195936TRDU1 1,237 1.8400 XDUB 15:45:45 00029195937TRDU1 25 1.8400 XDUB 15:45:45 00029195938TRDU1 104 1.8400 XDUB 15:45:46 00029195939TRDU1 529 1.8400 XDUB 15:45:46 00029195940TRDU1 868 1.8400 XDUB 15:49:57 00029195967TRDU1 870 1.8400 XDUB 15:49:57 00029195968TRDU1 2,363 1.8400 XDUB 15:49:57 00029195969TRDU1 12 1.8400 XDUB 15:49:57 00029195970TRDU1 1,310 1.8400 XDUB 15:49:57 00029195971TRDU1 210 1.8400 XDUB 15:49:57 00029195972TRDU1 364 1.8400 XDUB 15:49:57 00029195973TRDU1 1,865 1.8480 XDUB 16:08:45 00029196241TRDU1 3,499 1.8500 XDUB 16:18:18 00029196359TRDU1 641 1.8500 XDUB 16:18:18 00029196360TRDU1 790 1.8500 XDUB 16:18:18 00029196361TRDU1 893 1.8500 XDUB 16:18:18 00029196362TRDU1 2,606 1.8500 XDUB 16:18:18 00029196363TRDU1 48 1.8500 XDUB 16:18:18 00029196364TRDU1 1,383 1.8500 XDUB 16:18:18 00029196365TRDU1 1,047 1.8500 XDUB 16:18:18 00029196366TRDU1 891 1.8500 XDUB 16:18:18 00029196367TRDU1 1,431 1.8500 XDUB 16:18:22 00029196383TRDU1 1,250 1.8500 XDUB 16:18:22 00029196384TRDU1 181 1.8500 XDUB 16:18:22 00029196385TRDU1 1,431 1.8500 XDUB 16:22:40 00029196423TRDU1 1,732 1.8500 XDUB 16:22:40 00029196424TRDU1 63 1.8500 XDUB 16:22:40 00029196425TRDU1 722 1.8500 XDUB 16:22:45 00029196428TRDU1 1,083 1.8500 XDUB 16:22:45 00029196429TRDU1 917 1.8500 XDUB 16:22:45 00029196430TRDU1 1,376 1.8500 XDUB 16:22:51 00029196431TRDU1 1,376 1.8500 XDUB 16:22:51 00029196432TRDU1 1,099 1.8500 XDUB 16:24:43 00029196436TRDU1 1,250 1.8500 XDUB 16:24:43 00029196437TRDU1 1,200 1.8500 XDUB 16:24:43 00029196438TRDU1 3,054 1.8500 XDUB 16:24:43 00029196439TRDU1 489 1.8500 XDUB 16:24:43 00029196440TRDU1 1,059 1.8500 XDUB 16:25:17 00029196442TRDU1 761 1.8500 XDUB 16:25:17 00029196443TRDU1 268 1.8500 XDUB 16:25:17 00029196444TRDU1 1,004 1.8480 XDUB 16:25:18 00029196445TRDU1 971 1.8460 XDUB 16:25:31 00029196446TRDU1 2,666 1.8460 XDUB 16:25:32 00029196448TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,547 1.5620 XLON 08:15:04 00029194311TRDU1 691 1.5620 XLON 08:15:04 00029194312TRDU1 2,245 1.5640 XLON 08:19:10 00029194327TRDU1 117 1.5640 XLON 08:19:24 00029194328TRDU1 2,320 1.5640 XLON 08:23:18 00029194355TRDU1 6,065 1.5660 XLON 08:29:52 00029194424TRDU1 2,157 1.5660 XLON 08:29:52 00029194425TRDU1 2,100 1.5660 XLON 08:40:44 00029194464TRDU1 58 1.5660 XLON 08:40:44 00029194465TRDU1 1,110 1.5600 XLON 08:55:02 00029194508TRDU1 769 1.5600 XLON 08:55:02 00029194509TRDU1 2,050 1.5600 XLON 08:59:59 00029194522TRDU1 2,308 1.5600 XLON 09:05:56 00029194528TRDU1 4,056 1.5680 XLON 09:18:36 00029194556TRDU1 2,139 1.5700 XLON 09:24:16 00029194558TRDU1 5,190 1.5640 XLON 09:29:54 00029194565TRDU1 2,364 1.5640 XLON 09:46:30 00029194646TRDU1 676 1.5640 XLON 09:54:01 00029194699TRDU1 1,520 1.5640 XLON 09:54:01 00029194700TRDU1 96 1.5640 XLON 09:54:01 00029194701TRDU1 3,827 1.5620 XLON 09:57:56 00029194703TRDU1 2,897 1.5620 XLON 09:57:56 00029194704TRDU1 1,061 1.5600 XLON 10:12:45 00029194729TRDU1 1,298 1.5600 XLON 10:12:45 00029194730TRDU1 2,209 1.5560 XLON 10:21:35 00029194769TRDU1 2,118 1.5560 XLON 10:41:03 00029194794TRDU1 2,177 1.5540 XLON 10:43:29 00029194802TRDU1 3,747 1.5540 XLON 10:43:29 00029194803TRDU1 1,300 1.5600 XLON 11:09:28 00029194814TRDU1 1,088 1.5600 XLON 11:09:28 00029194815TRDU1 5,887 1.5560 XLON 11:12:23 00029194819TRDU1 2,000 1.5560 XLON 12:03:08 00029194894TRDU1 4,234 1.5560 XLON 12:03:08 00029194895TRDU1 2,146 1.5620 XLON 12:05:31 00029194914TRDU1 848 1.5620 XLON 12:13:54 00029194930TRDU1 27 1.5620 XLON 12:13:54 00029194931TRDU1 1,287 1.5620 XLON 12:13:54 00029194932TRDU1 2,000 1.5620 XLON 13:20:27 00029195083TRDU1 55 1.5620 XLON 13:20:27 00029195084TRDU1 4,234 1.5620 XLON 13:20:27 00029195085TRDU1 1,892 1.5620 XLON 13:20:27 00029195086TRDU1 1,200 1.5620 XLON 13:20:27 00029195088TRDU1 4,567 1.5620 XLON 13:20:27 00029195090TRDU1 1,200 1.5620 XLON 13:20:27 00029195092TRDU1 2,859 1.5620 XLON 13:20:27 00029195094TRDU1 3,647 1.5620 XLON 13:20:27 00029195096TRDU1 2,373 1.5640 XLON 13:30:07 00029195122TRDU1 2,391 1.5560 XLON 13:46:28 00029195300TRDU1 2,279 1.5560 XLON 13:52:47 00029195359TRDU1 335 1.5580 XLON 13:59:01 00029195395TRDU1 2,442 1.5600 XLON 14:08:45 00029195457TRDU1 410 1.5600 XLON 14:08:45 00029195459TRDU1 2,032 1.5600 XLON 14:08:45 00029195460TRDU1 3,823 1.5600 XLON 14:08:45 00029195461TRDU1 570 1.5600 XLON 14:22:30 00029195492TRDU1 1,235 1.5600 XLON 14:22:30 00029195493TRDU1 55 1.5600 XLON 14:22:30 00029195494TRDU1 157 1.5600 XLON 14:22:30 00029195495TRDU1 1,729 1.5600 XLON 14:27:01 00029195512TRDU1 471 1.5600 XLON 14:27:01 00029195513TRDU1 1,469 1.5600 XLON 14:31:31 00029195551TRDU1 422 1.5600 XLON 14:31:31 00029195552TRDU1 8,408 1.5580 XLON 14:32:07 00029195560TRDU1 1,100 1.5580 XLON 14:46:14 00029195647TRDU1 90 1.5580 XLON 14:46:14 00029195648TRDU1 846 1.5580 XLON 14:46:14 00029195649TRDU1 3,658 1.5560 XLON 14:48:11 00029195661TRDU1 2,739 1.5560 XLON 14:48:11 00029195662TRDU1 1,900 1.5560 XLON 15:00:13 00029195772TRDU1 210 1.5560 XLON 15:00:13 00029195773TRDU1 4,099 1.5560 XLON 15:03:23 00029195797TRDU1 2,305 1.5560 XLON 15:03:23 00029195798TRDU1 2,031 1.5560 XLON 15:03:23 00029195799TRDU1 2,021 1.5540 XLON 15:03:23 00029195800TRDU1 2,151 1.5520 XLON 15:15:14 00029195835TRDU1 2,222 1.5520 XLON 15:15:14 00029195836TRDU1 4,155 1.5560 XLON 15:43:07 00029195930TRDU1 2,000 1.5560 XLON 15:46:26 00029195944TRDU1 2,619 1.5580 XLON 15:52:49 00029195978TRDU1 866 1.5580 XLON 15:52:49 00029195979TRDU1 1,931 1.5620 XLON 15:53:00 00029195981TRDU1 1,371 1.5620 XLON 15:53:00 00029195982TRDU1 175 1.5600 XLON 15:53:00 00029195980TRDU1 1,700 1.5620 XLON 15:53:11 00029195986TRDU1 686 1.5620 XLON 15:53:11 00029195987TRDU1 496 1.5640 XLON 15:56:23 00029196047TRDU1 949 1.5640 XLON 15:56:23 00029196048TRDU1 933 1.5640 XLON 15:56:23 00029196049TRDU1 12 1.5640 XLON 16:00:41 00029196148TRDU1 2,354 1.5640 XLON 16:00:41 00029196149TRDU1 1,099 1.5640 XLON 16:04:57 00029196191TRDU1 1,085 1.5640 XLON 16:04:57 00029196192TRDU1 2,068 1.5640 XLON 16:08:35 00029196240TRDU1 2,291 1.5660 XLON 16:11:52 00029196289TRDU1 869 1.5680 XLON 16:15:44 00029196339TRDU1 1,354 1.5680 XLON 16:15:44 00029196340TRDU1 768 1.5680 XLON 16:18:31 00029196391TRDU1 865 1.5680 XLON 16:18:31 00029196392TRDU1 542 1.5680 XLON 16:18:31 00029196393TRDU1 1,431 1.5680 XLON 16:20:45 00029196408TRDU1 599 1.5680 XLON 16:20:45 00029196409TRDU1 2,129 1.5660 XLON 16:22:39 00029196422TRDU1 2,000 1.5640 XLON 16:22:40 00029196426TRDU1 6,133 1.5640 XLON 16:22:40 00029196427TRDU1 1,164 1.5620 XLON 16:25:32 00029196447TRDU1

