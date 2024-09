DJ Nordex liefert 9 Turbinen für Oersted-Windpark in Irland

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Windanlagenhersteller Nordex hatt den Auftrag zur Lieferung von 9 Turbinen für den geplanten 43-Megawatt-Windpark Farranrory des dänischen Energiekonzerns Oersted in Irland bekommen. Der Bau sei ab Sommer nächsten Jahres geplant, 2026 solle der Windpark in Betrieb gehen, teilte Nordex in Hamburg mit.

