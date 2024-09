DJ GSK mit positiven Studienergebnissen für mRNA-Grippeimpfstoff

Von Christian Moess Laursen

LONDON (Dow Jones)--GSK will mit seinem mRNA-Grippeimpfstoff in die klinische Entwicklung der Phase 3 einsteigen. Wie der britische Pharmakonzern mitteilte, hat der Impfstoff in einer Studie der Phase 2 positive Ergebnisse erzielt.

GSK hat im Juli eine Lizenzvereinbarung mit Curevac abgeschlossen und sich damit die Kontrolle über die Entwicklung und Herstellung von Grippe- und Covid-Impfstoffkandidaten gesichert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2024 02:49 ET (06:49 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.