Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstagmorgen mit deutlichen Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:35 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.575 Punkten berechnet, 1,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Siemens Energy und Daimler Truck, am Ende Beiersdorf, Covestro und Vonovia.Top-Thema des Tages ist die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Nachmittag. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die Notenbank eine weitere Zinssenkung beschließen wird. "Die heute erwartete Zinssenkung der Europäischen Zentralbank dürfte vor allem den Werten aus der zweiten und dritten Reihe helfen, die stärker auf das europäische Geschäft angewiesen sind", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets."Zudem profitiert eher der Mittelstand davon, wenn Fremdkapital günstiger wird." Die nun anstehende Phase mehrerer Leitzinssenkungen sollte aber insgesamt den geldpolitischen Unterbau des Aktienmarktes festigen - wenn sich nicht gleichzeitig die Konjunktur zu stark abkühle. Die tatsächlichen Effekte würden erst mit Verzögerung bei den Unternehmen ankommen. "Für den Moment gilt noch, dass die hohen Zinsen das Wachstum bremsen", so Stanzl. "Deshalb sollten Anleger in den kommenden Wochen vor allem darauf achten, ob die Zentralbanken ihre Medizin sinkender Zinsen in der genau richtigen Dosis verabreichen, um eine weitere wirtschaftliche Abschwächung zu vermeiden."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen kaum verändert: Ein Euro kostete 1,1013 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9080 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 71,64 US-Dollar, das waren 1,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.