Die Commerzbank-Aktie setzt ihren positiven Trend fort und verzeichnete am Donnerstagmorgen einen weiteren Kursanstieg. Bereits am Vortag konnte das Papier deutliche Gewinne verbuchen und legte nun um zusätzliche 2,7 Prozent zu. Unterstützung erhielt die Aktie durch eine positive Analystenbewertung von JP Morgan, die das Kursziel auf "Overweight" anhob. Der Handelsstart an der XETRA-Börse erfolgte bei 15,13 EUR, wobei im bisherigen Tagesverlauf bereits knapp 600.000 Aktien den Besitzer wechselten.

Ausblick auf Dividende und Quartalsergebnisse

Für das laufende Jahr wird eine Dividendenausschüttung von 0,517 EUR pro Aktie erwartet, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die Commerzbank plant, ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 voraussichtlich am 6. November zu präsentieren. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie. Diese positiven Aussichten in Verbindung mit der allgemein optimistischen Stimmung an den europäischen Börsen tragen zur aktuellen Kursentwicklung bei.

