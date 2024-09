Die Lufthansa-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Rückgang im XETRA-Handel. Gegen 15:53 Uhr notierte das Papier bei 5,84 EUR, was einem Minus von 0,2 Prozent entspricht. Trotz eines zwischenzeitlichen Anstiegs auf 5,89 EUR konnte die Aktie ihr Tageshoch nicht halten. Das Handelsvolumen belief sich auf knapp 2 Millionen Stück, was auf ein reges Interesse der Anleger hindeutet.

Analysten sehen Potenzial

Experten sehen für die Lufthansa-Aktie noch Luft nach oben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,80 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von über 16 Prozent entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,852 EUR. Allerdings prognostizieren sie eine niedrigere Dividende von 0,235 EUR pro Aktie, verglichen mit 0,300 EUR im Vorjahr. Die Quartalszahlen vom 31. Juli 2024 zeigten einen Umsatzanstieg, während der Gewinn je Aktie zurückging.

