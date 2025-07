© Foto: X/Tesla

Nach sechs Tagen im roten Bereich legt die Tesla-Aktie deutlich zu. Anleger hoffen auf Robotaxi-Zukunft trotz verfehlter Auslieferungsziele!Die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla hat sich am Mittwochabend eindrucksvoll von einem sechstägigen Abwärtstrend erholt und mit einem Plus von 4,78 Prozent bei 315,06 US-Dollar geschlossen. Anleger zeigten sich trotz enttäuschender Auslieferungszahlen im zweiten Quartal optimistisch - getrieben von der Hoffnung auf langfristige Wachstumsimpulse durch autonome Fahrtechnologien. Tesla liefert weniger als erwartet Tesla meldete am Mittwochmorgen die Auslieferung von 384.122 Fahrzeugen im zweiten Quartal - ein Rückgang gegenüber dem Konsens der …