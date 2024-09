FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 600 (640) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1350 (1325) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 1590 (1535) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BP PRICE TARGET TO 470 (510) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS ENERGEAN PRICE TARGET TO 1175 (1305) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 320 (356) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS KISTOS PRICE TARGET TO 280 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SHELL PRICE TARGET TO 3100 (3400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 475 (460) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS GLOBALDATA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 295 PENCE - BOFA RAISES DIAGEO TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2800 (2600) PENCE - BRYAN GARNIER RAISES TESCO PRICE TARGET TO 386 (349) PENCE - 'BUY' - CANACCORD CUTS JAMES FISHER TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 375 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RENTOKIL INITIAL TARGET TO 465 (550) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES THE GYM GROUP TARGET TO 185 (175) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 520 (590) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SIG PRICE TARGET TO 21.90 (26.20) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 317 (310) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2118 (2023) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 313 (300) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES LAND SECURITIES TARGET TO 515 (504) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 660 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 186 (172) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 420 (480) PENCE - 'NEUTRAL'



