Frankfurt am Main (ots) -Vor genau 10 Jahren im September 2014 eröffnete PTC Therapeutics sein Deutschland-Büro. Ein Jubiläum, auf das die Mitarbeitenden von PTC zu Recht stolz sein können: In diesen 10 Jahren hat sich PTC Therapeutics Deutschland intensiv und mit Erfolg für die Belange von Betroffenen mit seltenen Krankheiten eingesetzt und sich bemüht, ihr Leben durch ein verbessertes Bewusstsein in der Bevölkerung, Vertretung ihrer Interessen und zum Teil auch Behandlungsoptionen zu verbessern. In Deutschland leben ungefähr 4 Millionen Menschen mit einer seltenen Erkrankung. Das anhaltende Engagement von PTC unterstreicht, wie wichtig es ist, den oft Ungehörten eine Stimme zu geben und bedeutende Fortschritte im Kampf gegen seltene Erkrankungen zu erzielen. Das aktuelle deutsche Team arbeitet zusammengerechnet seit insgesamt 150 Jahren im Bereich der seltenen Erkrankungen. Eine lange Zeit, denn: "Ein Job für seltene Erkrankungen ist nie nur ein Job", so die einhellige Aussage der Mitarbeitenden."Wir engagieren uns, um Betroffenen die Chance auf ein besseres Leben zu geben!"Carsten Börner, Medical Science Liaison, ist seit 10 Jahren bei PTC Therapeutics und blickt auf diese intensive Zeit zurück: "10 Jahre bei PTC sind 10 Jahre mit Höhen und Tiefen. In diesen Jahren war das deutsche Team immer engagiert und voller Hingabe, um das große Ziel zu erreichen: das Leben von Betroffenen zu verbessern. 10 Jahre lang forschten wir an innovativen Behandlungen für die Betroffenen, 10 Jahre lang haben wir daran gearbeitet, dass Diagnosen früher gestellt werden, damit eine Behandlung so früh wie möglich gestartet werden kann. 10 Jahre haben wir mit führenden Expertinnen und Experten zusammengearbeitet, um die Behandlungen und das Leben der Betroffenen zu verbessern und das Wissen und Verständnis für seltene Krankheiten zu erweitern. 10 Jahre lang haben wir versucht, für jede Herausforderung, vor der wir standen, eine Lösung zu finden. Und jetzt, nach 10 Jahren, kann ich mit Stolz sagen: 'Wir haben es geschafft!' Heute können Betroffene mit seltenen Erkrankungen, zum Beispiel einem Aromatische-L-Aminosäure-Decarboxylase (AADC)-Mangel, ein besseres Leben führen. Und die beste Nachricht ist: Es wird noch mehr kommen und auch Betroffene mit anderen Krankheiten werden durch unser Engagement eine Chance auf ein besseres Leben haben.""PTC gibt mir die Gelegenheit, besondere Projekte initiieren zu können"Auch Kristina Kempf, Country Head für Deutschland, Österreich und Ungarn, ist stolz auf das Jubiläum von PTC Deutschland und dass sie bereits seit 6,5 Jahren Teil davon ist:"In Anbetracht der einzigartigen Herausforderungen, mit denen Menschen mit seltenen Erkrankungen konfrontiert sind, haben wir uns darauf konzentriert, das Bewusstsein für die Krankheit zu fördern und die Patientengemeinschaft zu unterstützen. Unser Engagement zeigt sich in zahlreichen Initiativen, die darauf abzielen, das Verständnis und die Sichtbarkeit seltener Erkrankungen zu verbessern. Ich arbeite seit über 20 Jahren in der Pharmaindustrie - immer im Bereich der seltenen Erkrankungen. Es ist meine Leidenschaft, Betroffenen als Sprachrohr zu dienen und für diejenigen zu kämpfen, die oft vergessen werden. Bei PTC habe ich das Privileg, nicht nur mit einem großartigen (crossfunktionalen) Team innerhalb und tollen Leuten außerhalb von PTC zusammenzuarbeiten, sondern auch besondere Projekte initiieren zu können."Sie ergänzt die für sie unvergesslichen Initiativen: "Da ist das gesprühte Graffiti des 4-fachen Weltmeisters Peter Tronser, um auf die sehr seltene Erkrankung AADC-Mangel aufmerksam zu machen. Dann der Welt-Duchenne-Tag, der 7. September 2022, als das Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg zu Ehren dieses besonderen Tages rot beleuchtet wurde. Dieses kraftvolle Symbol sollte das Bewusstsein für die Krankheit schärfen und den von DMD betroffenen Menschen weltweit zeigen, dass sie nicht allein sind und sie und ihre Krankheit ernst genommen werden. Dies war ein Gemeinschaftsprojekt der Deutschen Muskelschwund-Hilfe e.V., des Hotel Vier Jahreszeiten und PTC Therapeutics Deutschland. Aber der denkwürdigste Moment, den ich in meinem ganzen Leben nie vergessen werde, war die Powerchair Hockey Weltmeisterschaft 2022. Ich hatte die Ehre, zusammen mit meiner Schweizer Kollegin Nermina eine der Eröffnungsreden zu halten.Auf jeden Fall werden wir weiterhin Menschen mit seltenen Erkrankungen und ihre Angehörigen unterstützen, ihnen eine Stimme geben, für sie kämpfen und dabei helfen, Therapien einzuführen, die ihr Leben verbessern können.""PTC - das ist mehr als nur Arbeit, es ist eine Leidenschaft, die wir alle teilen"Lisa Schuckert, Office Manager, beschreibt ihr "Leben" bei PTC:"Ich bin seit fast 9 Jahren bei PTC Therapeutics Deutschland. Office Manager bei PTC zu sein, heißt viele Einblick in die verschiedensten Bereiche des Unternehmens zu bekommen. Vor PTC habe ich bereits für mehrere andere Pharmaunternehmen gearbeitet, aber bei PTC gab man mir direkt das Gefühl, in der Arbeit eine zweite Familie zu haben. Sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen und in schwierigen Zeiten aufzumuntern - das ist das Besondere bei PTC. Jedes Team-Mitglied bringt seine eigene Persönlichkeit, seinen eigenen Geist, seine Leidenschaft, seine Erfahrung und seinen Antrieb mit, um weiterzumachen und für Betroffenen auf der ganzen Welt zu kämpfen. Wir lieben, was wir tun. Es ist mehr als nur Arbeit, es ist eine Leidenschaft, die wir alle teilen, und es ist unser gemeinsames Ziel, das Leben von Betroffenen und ihren Familien zu verbessern. Ich freue mich darauf, mit dem Unternehmen weiter zu wachsen, mit meinen Kollegen weltweit zusammenzuarbeiten, unser lokales Team zu unterstützen und dabei den Spaß nicht zu vergessen und die gemeinsamen Momente zu genießen.""Ich war beeindruckt von den Werten von PTC"Claudia Grahl-Meyer, Key Account Manager, seit 5 Jahren bei PTC sagt: "Ich habe über 26 Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet und bin vor 5 Jahren zu PTC gekommen, weil ich von den Werten von PTC beeindruckt war (passionate about purpose, ever better, work as one PTC, champion inclusion, trust and respect, be bold) und diese mit meinen eigenen Werten übereinstimmen: Vertrauen, Offenheit, Dankbarkeit und Entwicklung.Ich glaube an die kollektive Intelligenz, kontinuierliches Lernen und Zusammenarbeit im Team, und das ist es, was PTC besonders stark macht. Bei PTC treibt uns ein gemeinsamer Auftrag an, Werte zu schaffen und das Leben der Patientinnen und Patienten durch Innovation, Zusammenarbeit und hervorragende Leistungen zu verbessern. In meiner Funktion arbeite ich mit Ärzten und medizinischem Fachpersonal zusammen und strebe danach, das Leben der Betroffenen durch Wissensaustausch, Innovation, Zusammenarbeit und die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen positiv zu beeinflussen.Unser Ziel ist es, die Kraft der kollektiven Intelligenz zu nutzen, um komplexe Herausforderungen zu lösen, außergewöhnliche Produkte zu liefern und das Bewusstsein für seltene Krankheiten zu fördern. Die Leidenschaft für meine Arbeit wird in diesem inspirierenden Umfeld genährt. Diese Energie und dieser Enthusiasmus sind ansteckend und motivieren mich, jeden Tag mein Bestes zu geben."Über PTC Therapeutics, Inc.PTC Therapeutics blickt auf 25 Jahre intensive Forschung und Entwicklung zurück. PTC Therapeutics blickt auf 25 Jahre intensive Forschung und Entwicklung zurück. PTC Therapeutics ist ein forschendes, biopharmazeutisches Unternehmen mit Stammsitz in New Jersey, USA. Die Niederlassung der PTC Therapeutics Germany GmbH befindet sich in Frankfurt am Main. PTC erforscht und entwickelt innovative Arzneimittel, die die Übertragung genetischer Informationen kontrollieren und damit Fehlsteuerungen bei der Produktion lebensnotwendiger Eiweiße korrigieren können. PTC setzt sich dafür ein, Behandlungsoptionen für Betroffene mit lebensbedrohlichen Erkrankungen zu finden, bei denen es derzeit keine ausreichenden oder kausalen therapeutischen Optionen gibt.Weitere Informationen zu PTC Therapeutics unter www.ptcbio.de