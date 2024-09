Vibrantz Technologies hat den bevorstehenden Spatenstich für eine neue Produktionsanlage an seinem Standort in Sittard, Niederlande, gefeiert, mit der die Kapazität seiner patentierten nachhaltigen Pearls-Tönungslösung erheblich erweitert werden soll. Dabei handelt es sich um ein Technologiepaket, das eine Dosiermaschine zur volumetrischen Dosierung fester Farbstoffe für die Herstellung einer Vielzahl von Endverbraucherfarben umfasst. Dieses Projekt ist das erste in einer Reihe geplanter Optimierungen, die Teil einer Investition von rund 20 Millionen US-Dollar sind. Damit wird die weltweite Pearls-Produktionskapazität von Vibrantz auf etwa 1,2 Millionen Liter pro Jahr erhöht und das Unternehmen in die Lage versetzt, die Anforderungen von Farbmittelherstellern und Farbenhändlern weltweit in Bezug auf Nachhaltigkeit, Leistung und Kosten effektiver zu erfüllen.

Left to right: Barry Misquitta, President of Color Solutions at Vibrantz; Michael Wilson, CEO at Vibrantz; Martijn Kunnen, Director of Commercial EMEA and Global Strategy Colorants at Vibrantz; and Hans Verheijen, Mayor of Sittard, Netherlands (Photo: Business Wire)

Pearls, das erste volumetrisch dosierte Abtönsystem für wasserbasierte Bau- und Industriefarben in der Lackindustrie, ist auf Einfachheit, Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz ausgelegt, enthält keine schädlichen Chemikalien und ist vollständig recycelbar. Die Lösung verlängert die Haltbarkeit von Farben, ist einfacher zu handhaben als herkömmliche Abtöntechnologien und trägt zu einer Senkung der Gesamtbetriebskosten für Abtönsysteme bei.

"Innovation und ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Umwelt stehen weiterhin im Mittelpunkt unserer Wachstumsstrategie, was uns dazu veranlasst, in Spitzentechnologien zu investieren, die unseren Kunden helfen, ihre dringlichsten Probleme zu lösen, von denen viele auf dem Wunsch nach einer besseren Umweltverträglichkeit beruhen", sagte D. Michael Wilson, CEO von Vibrantz. "Der erste Spatenstich für eine neue Produktionsanlage für Pearls ist ein besonderer Meilenstein, der durch das jahrelange gemeinsame Engagement unseres Vibrantz-Teams und vieler Early-Adopter-Kunden, insbesondere in Europa, für Wachstum und eine nachhaltigere Zukunft ermöglicht wurde. Sowohl der Herstellungsprozess von Pearls als auch die in den Farbengeschäften verwendeten Dosiergeräte sind ein bemerkenswertes Beispiel für echte Innovation, Kundenpartnerschaft und unser Engagement, Farbe, Leistung und Lebendigkeit zum Leben zu erwecken."

Vibrantz hat mehrere Partner für Dosiergeräte und zahlreiche Anwender von Pearls in Läden gewonnen und ist bereit, seine Marktpräsenz zu erweitern, da die Nachfrage nach effizienten und nachhaltigen Abtönungslösungen steigt.

"Die Kunden treiben den kontinuierlichen Wandel hin zu Produkten voran, die sowohl Leistung als auch Nachhaltigkeit bieten", sagte Barry Misquitta, Präsident von Color Solutions bei Vibrantz. "Pearls wurde entwickelt, um Abfälle zu minimieren, schädliche Chemikalien zu eliminieren und langfristige Kosteneinsparungen zu erzielen Qualitäten, die in unserer Branche zu unverzichtbaren Faktoren werden. Diese strategische Investition unterstreicht das Engagement von Vibrantz für Wachstum und unser Bestreben, unseren Kunden weltweit bahnbrechende Lösungen zu liefern."

Die neue Anlage, die an das bestehende Farbstoffwerk von Vibrantz in Sittard, Niederlande, angrenzt, soll 2026 in Betrieb genommen werden und wird eine vollwertige Produktionsanlage sowie Forschungs- und Entwicklungslabors beherbergen. Um mehr zu erfahren, kontaktieren Sie pearls@vibrantz.com oder gehen Sie zu vibrantzpearls.com.

Über Vibrantz Technologies

Vibrantz ist ein weltweit führender Anbieter von Spezialchemikalien und Materiallösungen, deren Ziel es ist, Farbe, Leistung und Lebendigkeit ins Leben zu bringen. Unsere Technologien verbessern die Funktionalität, Sicherheit und/oder Ästhetik von Produkten in einer Vielzahl von Anwendungen und finden ihren Weg in unzählige Verbraucherprodukte. Mit Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Partikeltechnik, Glas- und Keramikwissenschaft und Farbtechnologie ist Vibrantz führend bei mineralischen und chemischen Spezialadditiven für Batterien, elektronische Komponenten, Landwirtschaft und Bauwesen, Pigmenten für Farben und Lacke, duroplastische und thermoplastische Kunststoffe sowie Hochleistungsglasbeschichtungen und Porzellanemail-Lösungen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Houston, Texas, beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und betreibt 61 Produktionsstätten auf sechs Kontinenten. Besuchen Sie vibrantz.com um mehr zu erfahren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

