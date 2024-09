Schlüchtern (ots) -Bien-Zenker hat es erneut geschafft: Im diesjährigen FOCUS-MONEY Fertighausanbieter-Test wurde das Unternehmen bereits zum zehnten Mal in Folge mit dem "Fairster Fertighausanbieter"-Siegel ausgezeichnet. Besonders in Zeiten steigender Finanzierungskosten und unsicherer Baupreise schätzen Bauherren die Verlässlichkeit und Transparenz, die Bien-Zenker mit seiner Best- und Festpreisgarantie bietet. Die Spitzenposition im Fertighaussektor bestätigt einmal mehr, dass sich Bauinteressierte auf Bien-Zenker als fairen und vertrauenswürdigen Partner verlassen können - eine wichtige Nachricht für alle, die auf der Suche nach dem richtigen Baupartner sind.Bestnoten von Bauherren bestätigen Bien-Zenker als verlässlichen PartnerFriedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker, betont die Relevanz der erneuten Auszeichnung: "Angesichts der steigenden Finanzierungs- und Materialkosten sind viele Baufamilien verunsichert. Gerade jetzt kommt es darauf an, einen Baupartner an der Seite zu haben, dem man voll vertrauen kann. Dass uns die Bauherren auch dieses Jahr Bestnoten ausstellen, ist für uns ein großer Ansporn. Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und gibt allen unentschlossenen Bauherren das Vertrauen, dass sie bei Bien-Zenker bestens aufgehoben sind." Als Teil der Fertighausgruppe Oikos kann sich Bien-Zenker auch künftig großer Handlungsspielräume sicher sein, die das Unternehmen zur Individualisierung der Lebensräume seiner Kunden einsetzen möchte.Fairness als Kern der UnternehmensphilosophieMit Bestnoten in den Kategorien Preis-Leistungs-Verhältnis, Produktleistung, Kundenkommunikation, -beratung und -service sowie Nachhaltigkeit beweist Bien-Zenker, dass Fairness in allen Bereichen des Unternehmens fest verankert ist. Besonders ist die 5-Jahres-Wertung, in der Bien-Zenker ohne Unterbrechung zu den führenden Anbietern gehören. Dies zeigt zum einen die hohe Begeisterung der Bauherren und zum anderen die kontinuierliche Bestleistung, die Bien-Zenker erzielt.Umfassende Leistung für begeisterte BauherrenBien-Zenker bietet weit mehr als nur die Planung und den Bau eines Hauses. Bauherren profitieren von einem Rundum-Service, der von der individuellen Beratung über die schlüsselfertige Ausführung bis hin zur schnellen Montage alles abdeckt. Zudem überzeugt der Fertighaushersteller aus Schlüchtern durch seine herausragende Energieeffizienz und nachhaltige Bauweise. Besonders attraktiv ist dabei die Best- und Festpreisgarantie, die den Bauherren finanzielle Sicherheit bietet und unvorhersehbare Kosten vermeidet. Diese Fairness und Transparenz sind für viele Familien der entscheidende Faktor, sich für Bien-Zenker zu entscheiden.Fairness und Verlässlichkeit als Fundament des ErfolgsDie erneute Auszeichnung als "Fairster Fertighausanbieter" bestätigt, dass Bien-Zenker in puncto Produktqualität und in Sachen Transparenz und Kundenzufriedenheit Maßstäbe setzt. In Zeiten, in denen Bauprojekte oft von Unsicherheiten geprägt sind, gibt Bien-Zenker seinen Bauherren die Gewissheit, mit einem zuverlässigen und vertrauenswürdigen Partner an ihrer Seite zu bauen.Über Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH ist einer der führenden Fertighaushersteller Europas und blickt auf eine beeindruckende Unternehmensgeschichte von über 115 Jahren zurück. Mit rund 80.000 gebauten Häusern verfügt das mittelständische Unternehmen über umfassende Expertise im Holzfertigbau. Mehr als 700 Mitarbeiter sind bei Bien-Zenker beschäftigt, das sich durch die Teilnahme am Global Compact der Vereinten Nationen seit Ende 2021 besonders für soziale Verantwortung und Umweltbewusstsein engagiert.Weitere Information finden Sie hier: https://www.bien-zenker.de/Pressekontakt:Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15185/5863108