Unterföhring (ots) -"Ich will 'ne Show, die richtig gangsta ist", fordert Amon (7). Kein Problem für Bill Kaulitz: Willkommen zum "Gangstale Theater". Annette Frier bittet mit Anni (10) zu "Die deutschen Gesichtsmeisterschaften". Edin Hasanovic inszeniert für Paula (10) die Kochshow "Bäh?! Schmeckt das gut!". Tom Kaulitz lässt seine Kandidat:innen bei "Schere. Stein. Rasiert." mit Ideengeberin Mia (10) am Frisuren-(Un)Glücksrad drehen. Und Promi-Gast Wigald Boning fragt mit Phil (11): "Hoppla! Was ist das denn?" Von Kindern inspiriert. Von Prominenten inszeniert. Das ist "Die Superduper Show"! In Katrin Bauerfeinds erster eigenen ProSieben-Show heißt es ab Dienstag, 17. September, um 20:15 Uhr: Wer kreiert "Die Superduper Show" des Abends? Taylan (10): "Wer bei dieser Show abschaltet, ist ein Eierkopf."Moderatorin Katrin Bauerfeind: "Die Idee ist einfach der Knaller. Kinder sagen, was für eine Sendung sie im Fernsehen sehen möchten, und Promis müssen daraus mit den Kids zusammen eine möglichst spektakuläre Show machen. Man weiß ja, dass Kinder explodieren, Schleimduschen, Wasserbomben und Streiche toll finden. Und exakt so ist 'Die Superduper Show': Wie der Kindergeburtstag, zu dem man immer eingeladen werden wollte."Das ist "Die Superduper Show"Vier Folgen. Fünf Prominente. Fünf Mini-Shows pro Ausgabe. In Katrin Bauerfeinds "Die Superduper Show" inszenieren Annette Frier, Bill und Tom Kaulitz, Edin Hasanovic und ein wöchentlich wechselnder prominenter Gast jeweils eine verrückte Mini-Show. Das Besondere: Die kreativen Inspirationen und witzigen Ideen für die Mini-Shows stammen von Kindern zwischen sieben und zwölf Jahren. Am Ende entscheidet das Studiopublikum. Wer kreiert "Die Superduper Show" des Abends? Entwickelt wurde die neue ProSieben Show von der SEO Entertainment, die "Die Superduper Show" auch produziert."Die Superduper Show" ab Dienstag, 17. September 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.Hashtag: SuperduperShow