Eine gefühlte Ewigkeit lang wurde über eine PlayStation 5 Pro bereits spekuliert, nun ließ Sony in einer neunminütigen Präsentation die Katze aus dem Sack. Wie schon in der vorherigen Generation gibt es ein Hardware-Upgrade, durch welches Spieler eine etwas hübschere Optik in diversen Spielen genießen können.Anzeige:Allzu viele technische Details nannte Sony (JP3435000009) bislang nicht. In Aussicht gestellt wurde aber eine um bis zu 45 Prozent höhere Grafikleistung. Damit sollen höhere Auflösungen und andere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...