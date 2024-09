Vancouver, British Columbia, 12. September 2024 / IRW-Press / Bayridge Resources Corp. (CSE: BYRG) (OTC: BYRRF) (FWB: O0K) ("Bayridge" oder das "Unternehmen") hat die Phase-I-Exploration auf dem 11.142 ha großen Uranprojekt Constellation in der kanadischen Region des Athabasca-Beckens abgeschlossen.

Im Rahmen des Programms konnten anhand Spektrometermessungen mehrere Bereiche mit anomalen Werten der Zählschritte pro Sekunde (cps) ermittelt werden (siehe Abbildung 1). Davon stehen mehrere mit den VTEM-Leitern in Verbindung, die bei der VTEM-Messung durch die Firma Geotech im Sommer identifiziert wurden (siehe Pressemeldung vom 17. Juli 2024). Insgesamt wurden 15 punktuelle radiometrische Anomalien oder anomale Zonen ermittelt, die in erster Linie mit VTEM-Leitern und den Grenzbereichen von Anomalien mit hoher und geringer Magnetik in Zusammenhang stehen - Gebiete, die als höffig für eine Uranmineralisierung gelten.

Abbildung 1. Spektrometeranomalien auf dem Projekt Constellation

(Messwerte in cps oder Zählschritte pro Sekunde)

"Die Reihe radiometrischer Vorkommen, die in erster Linie mit VTEM-Leitern und den Grenzbereichen von Anomalien mit hoher und geringer Magnetik in Verbindung stehen, deuten darauf hin, dass Constellation tatsächlich Potenzial für die Auffindung einer Uranmineralisierung aufweist", so Saf Dhillon, President und CEO. "Als Ergebnis unseres erfolgreichen Bodenuntersuchungsprogramms haben wir unsere Berater angewiesen, eine Level-2-Explorationsgenehmigung zu beantragen, um im ersten Halbjahr 2025 ein erstes vollständig finanziertes Bohrprogramm in die Wege zu leiten", fuhr er fort.

Mithilfe von tragbaren Gammastrahlenspektrometern vom Typ RS-125 bzw. RS-230 erprobte ein fünfköpfiges Team von Mitarbeitern alle fünf Zielzonen, die im Rahmen der VTEM-Vermessung ermittelt wurden. Im Zuge des Bodenerkundungsprogramms konnten fünfzehn neue radioaktive Zonen mit Messwerten zwischen 1.000 und 65.000 cps identifiziert werden. Der Großteil der radioaktiven Vorkommen befindet sich entlang der nach Nordosten verlaufenden Kontaktzonen zwischen dem Metasedimentgestein (dargestellt durch Anomalien mit geringer Magnetik) und dem Granit (dargestellt durch Anomalien mit hoher Magnetik), die auch in der Nähe von VTEM-Leitern liegen. In den 15 radioaktiven Zonen wurden insgesamt 43 Gesteinsproben entnommen, die sich durch Brüche mit hydrothermaler Alteration, Scherungen, Pegmatite sowie in Metasediment- und schiefriges Granitgestein lagernde Erzgänge auszeichnen.

Das Konzessionsgebiet Constellation weist eine günstige Geologie für die Auffindung von im Grundgestein lagernden diskordanzgebundenen Uranlagerstätten auf. Im Zuge regionaler geologischer Kartierungen und magnetischer Vermessungen konnten strukturelle Lineamente definiert werden, die in Nordnordwest- und Ostsüdost-Richtung verlaufen und strukturelle Leitungen zwischen der Granitzwischenschicht aus dem Archaikum und den graphitischen Metasedimenten darstellen könnten, welche auf dem Konzessionsgebiet kartiert wurden. Diese Arten von Strukturzonen dienen normalerweise als Leitungen für hydrothermale Aktivitäten. Historische, nach Nordosten streichende Leiter wurden ebenfalls auf dem Konzessionsgebiet umrissen, wurden bis dato jedoch nicht ausreichend erkundet oder überhaupt bebohrt. Starke elektromagnetische (EM) Leiter sind bewährte Ziele, die mit diskordanzgebundenen und im Grundgestein lagernden Uranmineralisierungen in und im Umfeld des Athabasca-Beckens in Zusammenhang stehen. [1]

Bayridge hat das Recht, durch eine Reihe von Barzahlungen, Aktienemissionen und Explorationsausgaben in den nächsten 4 Jahren eine Beteiligung von bis zu 80 % an Constellation zu erwerben. Constellation befindet sich 60 km südwestlich der Mine Key Lake und ist per Hubschrauber oder Wasserflugzeug erreichbar. Außerdem besteht möglicherweise Zugang über die Winterstraße von Highway 914 aus.

R. Tim Henneberry, P.Geo. (BC), ein Berater und Betreuer des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, der den technischen Inhalt dieser Mitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über Bayridge Resources Corp.

Bayridge Resources Corp. ist ein grünes Energieunternehmen, das sein Portfolio an kanadischen Uran- und Lithiumprojekten weiterentwickelt. Das 1.337 ha große Projekt Waterbury East befindet sich 25 km nordöstlich der Mine Cigar Lake in der nordöstlichen Region des Athabasca-Beckens. Geophysikalische Messungen haben einen 7 km langen leitfähigen Korridor ermittelt; Bohrungen Mitte der 2000er-Jahre zeigten hier verworfenes und alteriertes Grundgestein mit lokaler Urananreicherung auf. Große Teile dieses Korridors sind noch nicht erprobt. Das 11.142 ha große Projekt Constellation befindet sich 60 km südlich des heutigen Randes des Athabasca-Beckens in einem Gebiet, in dem in bedeutendem Maße nach im Grundgestein lagernden Uranvorkommen exploriert wird. Historische radiometrische, elektromagnetische und magnetische Flugmessungen identifizierten elektromagnetische Leiter in Verbindung mit magnetischen Tiefpunkten. Das 4.413 Hektar große Projekt Sharpe Lake, das sich im Bergbaubezirk Red Lake in Nordontario befindet, beherbergt aluminiumreiche muskovitführende pegmatithaltige Granite des S-Typs in Kontakt mit Metasedimenten. Vorläufige Probenahmen haben anomale Gehalte an seltenen Elementen ergeben, die möglicherweise auf eine Lithiummineralisierung hindeuten.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Saf Dhillon, President & Chief Executive Officer

E-Mail: mailto:saf@bayridgeresources.com

Tel: 604-484-3031

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements in Bezug auf die Pläne des Unternehmens für Explorations- und Bohrkampagnen auf Constellation, die erweiterten magnetischen und elektromagnetischen Anomalien auf Constellation, die Durchführung von Bohrungen auf Constellation ohne eine weitere Finanzierung oder Verwässerung und die potenzielle Entdeckung von Uran- und Lithiumvorkommen auf den Projekten des Unternehmens widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, dass das Unternehmen daraus einen Nutzen ziehen wird. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die für das Unternehmen geltenden Gesetze und Vorschriften zur Offenlegung von Wertpapieren vorgeschrieben.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass das Erreichen ähnlicher Ergebnisse auf seinem Projekt Constellation nicht vorausgesetzt werden kann.

