Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor ergiebigem Dauerregen im Südosten Deutschlands. Betroffen seien vor allem Teile Bayerns, teilten die Meteorologen am Donnerstag mit.



Als Folgen könne es zu Hochwasser in Bächen und Flüssen und zu Überschwemmungen von Straßen sowie Erdrutschen kommen. Die Warnungen gelten zunächst ab Donnerstagabend bis Sonntagmorgen, wobei eine Verlängerung oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete möglich ist.



Zum Hintergrund der angespannten Wetterlage hieß es vom DWD, dass hinter der Kaltfront eines Tiefs mit Zentrum über der norwegischen See ein neuer Schub kühler Meeresluft aus polaren Breiten nach Deutschland strömt. Im weiteren Verlauf dürften demnach auch Teile von Ostsachsen betroffen sein. In Hochlagen der Alpen kommt es zudem voraussichtlich zu kräftigen Schneefällen.

© 2024 dts Nachrichtenagentur