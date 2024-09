Im freundlichen Marktumfeld legt am Donnerstag auch die Nordex-Aktie wieder zu. Die verbesserten Aussichten, dass Kamala Harris neue US-Präsidentin wird, die anstehenden Zinssenkungen in Europa und den USA sowie ein neuer Auftrag sorgen dafür, dass sich das Chartbild aufhellt und der Blick bereits langsam wieder in Richtung des 52-Wochen-Hochs bei 15,77 Euro geht.Der neue Auftrag, der am Donnerstag bekannt gegeben wurde, ist der erste, den Nordex vom dänischen Windparkprojektierer und -betreiber ...

