© Foto: Arne Dedert/dpa



Die Europäische Zentralbank setzt ihren geldpolitischen Lockerungskurs fort und senkt die Leitzinsen wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent.Nach der ersten Zinssenkung im Juni geht die Europäische Zentralbank nun den zweiten Schritt. Der Einlagenzins, den Banken für bei der EZB geparkte Gelder erhalten, liegt künftig bei 3,5 Prozent, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Die Inflation im Euroraum war im August auf 2,2 Prozent gefallen. In Deutschland fiel die Inflation so gering aus wie seit über drei Jahren nicht mehr. Für 2024 erwartet die Notenbank für den Euroraum eine Kerninflationsrate von 2,9 Prozent, im kommenden Jahr soll die Rate auf 2,3 Prozent sinken. 2026 soll …