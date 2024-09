Einer Agenturmeldung zufolge sollen in den nächsten drei bis fünf Jahren rund 450 Millionen Euro investiert werden. Die beiden Unternehmen haben für das Vorhaben ein Joint Venture gegründet. Das britische Energie-Unternehmen VPI und Quantitas Energy mit Sitz in Norwegen haben ein Joint Venture gegründet, um gemeinsam in Deutschland Batteriespeicher mit insgesamt 500 Megawatt Leistung und 1 Gigawattstunde Kapazität zu bauen. Wie die beiden Unternehmen am Donnerstag mitteilten, wollen sie so zu einem der führenden Entwickler und Betreiber von Batteriespeichern in Deutschland werden. Wie die Nachrichtenagentur ...

