Medienmitteilung Grundsteinlegung für weiteren Ausbau des Aeschbachquartiers in Aarau Aarau, 12. September 2024 - Mobimo legt gemeinsam mit Behördenvertretern und den weiteren Projektpartnern den Grundstein für die beiden Gebäude Hof- und Hallenhaus im Aeschbachquartier in Aarau. Seit 2019 gehört das neubelebte Aeschbachquartier mitsamt seiner historischen Aeschbachhalle zum Stadtbild von Aarau. In wenigen Jahren hat sich das Areal zu einem urbanen, lebendigen und beliebten Wohn-, Arbeits- und Freizeitort entwickelt. Diese Erfolgsgeschichte wird nun weitergeschrieben. Als Teil des Gesamtentwicklungsgebiets «Torfeld Süd» wird auf dem südlichen Teil des Rockwell-Areals die nächste Ausbauetappe des Aeschbachquartiers realisiert. Heute konnte Mobimo in Anwesenheit von Vertretern der Stadt Aarau und den weiteren Projektpartnern für das sogenannte «Hof- und Hallenhaus» feierlich den Grundstein legen. Nach den Plänen von Baumberger Stegmeier Architekten realisiert Mobimo mit dem Hof- und Hallenhaus insgesamt 126 moderne Mietwohnungen zwischen 1,5 und 5,5 Zimmer. Das Hofhaus wird als Holzneubau umgesetzt und überzeugt neben seiner Architektur durch die nachhaltige, zukunftsorientierte und ökologische Bauweise. In Sachen Nachhaltigkeit und grauer Energie sticht das Hallenhaus positiv hervor, weil so viel wie möglich des Fassadenbestands der Halle 5 übernommen wird. Sie dient als Erdgeschoss für die Aufstockung des historischen Gebäudes. Die Fertigstellung des Hof- und Hallenhauses ist nach heutigem Stand für Herbst 2026 vorgesehen. Mehr Informationen gibt es auf der Projektwebsite: https://hallenundhofhaus.aeschbachquartier.ch Auf dem nördlichen Teil des Rockwell-Areals (Nordbau) wird in einem separaten Projekt ein Um- und Erweiterungsbau realisiert. Das Baugesuch ist eingereicht und noch pendent. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Welbergen, Leiter Corporate Communication

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86 Über Mobimo:

