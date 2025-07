Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

Medienmitteilung: Grundsteinlegung Burgmatt Merlischachen



02.07.2025 / 14:32 CET/CEST





Medienmitteilung Feierliche Grundsteinlegung für 79 Wohnungen in Merlischachen

Luzern/Merlischachen SZ, 2. Juli 2025 - Mobimo legt gemeinsam mit zukünftigen Käuferinnen und Käufern und den Projektpartnern den Grundstein für die Überbauung Burgmatt in Merlischachen direkt am Vierwaldstättersee. Es entstehen 79 attraktive Wohnungen im Stockwerkeigentum.

Mit der Überbauung Burgmatt realisiert Mobimo 14 Mehrfamilienhäuser mit 79 modernen 1.5- bis 5.5-Zimmer-Eigentumswohnungen. Dank der leichten Hanglage geniesst man vor Ort eine atemberaubende Panoramasicht auf den Vierwaldstättersee, die Rigi und den Pilatus. Entsprechend gross ist die Nachfrage. Von den 79 Wohnungen sind bereits 51 Wohnungen reserviert oder beurkundet. Potenzial für die nachhaltige Energieversorgung wird genutzt Die auch als Geraniendorf bekannte Ortschaft Merlischachen befindet sich an gut erschlossener Lage zwischen Küssnacht SZ, zu der sie politisch gehört, und dem luzernischen Meggen. Die 14 Gebäude am Burgweg fügen sich harmonisch in das idyllische Ortsbild von Merlischachen ein. Speziell erwähnenswert ist die Machart und das elaborierte Farbkonzept für die Gebäudefassaden, das in enger Abstimmung mit der Schwyzer Denkmalpflege vom Farbkünstler Jörg Niederberger entwickelt wurde. Das Projekt Burgmatt überzeugt mit einer hochwertigen Architektur und einem vielfältigen Wohnungsmix, der für jeden Anspruch und jede Lebensphase das passende Angebot umfasst. Funktion, Ästhetik und Komfort zeichnen die Wohnungen gleichermassen aus. Dies widerspiegelt sich auch in der Nachhaltigkeit des Projekts. Neben der Minergie-Zertifizierung sorgen die Photovoltaikanlage und ein modernes Wärmepumpensystem für eine nachhaltige, ressourcenschonende Energieversorgung. Die Eigentümerinnen und Eigentümer können voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2026 etappenweise ihre Wohnungen beziehen. Mehr Informationen zum Projekt gibt es auf der Website www.burgmatt-merlischachen.ch . Die Medienmitteilung ist als PDF angehängt.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Welbergen, Leiter Corporate Communication

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86

