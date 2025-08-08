Der Schweizer Immobilienkonzern zeigt sich in hervorragender Verfassung und steigert seine Erträge spürbar. Dabei profitiert das Unternehmen sowohl von erfolgreichen Entwicklungsprojekten als auch von der hohen Qualität seines Portfolios. Erfreuliches Mietertragswachstum trotz konstanter Basis: Mobimo Holding AG (CH0011108872) kann für das erste Halbjahr 2025 eine beeindruckende Bilanz vorlegen. Während der Ertrag aus Vermietung mit 72,6 Millionen Franken auf dem Niveau des Vorjahres blieb, zeigt sich auf bereinigter Basis ein erfreuliches Wachstum von 2,2 Prozent. Diese Entwicklung spiegelt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt