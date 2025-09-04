Mobimo Holding AG
Medienmitteilung
Mobimo kauft attraktives Grundstück in Meggen
Die Gemeinde Meggen vor den Toren der Stadt Luzern ist eine der begehrtesten Wohngemeinden der Zentralschweiz. Im Erwerb des 12 000 m2 grossen, attraktiven Grundstücks sieht Mobimo viel Potenzial. Das ruhig gelegene Areal am Neueggweg ist praktisch unbebaut und liegt in der Wohnzone C. Gemäss aktueller Planung sieht Mobimo eine Überbauung im Stockwerkeigentum mit ca. 70 Einheiten und ein Projektvolumen von rund CHF 120 Mio. vor. Für die Bebauung besteht eine Gestaltungsplanpflicht. Die Fertigstellung ist bis Ende 2032 geplant. Der Kauf des Grundstücks erfolgte von einer privat gehaltenen Immobiliengesellschaft und der Eigentumsantritt von Mobimo war am 1. September 2025.
Die Nachfrage nach attraktivem Wohneigentum an zentral gelegenen Lagen ist ungebrochen. Hinzu kommt Mobimos weitreichende Erfahrung für die regionalen Bedürfnisse im Zentralschweizer Markt. Die anhaltenden Vermarktungserfolge in den beiden Zentralschweizer Projekten von Mobimo in Merlischachen (Projekt Burgmatt) und in Oberägeri (Projekt Edenblick) unterstreichen dies. Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Stockwerkeigentumsprojekt «Grace» im Jahr 2022 setzt Mobimo in Meggen bereits ihr zweites Projekt um.
