Medienmitteilung: Mobimo kauft attraktives Grundstück in Meggen



Luzern, 4. September 2025 - Mobimo erwirbt in Meggen am Vierwaldstättersee ein rund 12 000 m2 grosses Grundstück. Nach aktuellem Planungsstand ist auf dem Areal ein Projekt mit rund 70 Eigentumswohnungen vorgesehen. Mit der Akquisition stärkt Mobimo ihre Entwicklungspipeline für die kommenden Jahre. Die Gemeinde Meggen vor den Toren der Stadt Luzern ist eine der begehrtesten Wohngemeinden der Zentralschweiz. Im Erwerb des 12 000 m2 grossen, attraktiven Grundstücks sieht Mobimo viel Potenzial. Das ruhig gelegene Areal am Neueggweg ist praktisch unbebaut und liegt in der Wohnzone C. Gemäss aktueller Planung sieht Mobimo eine Überbauung im Stockwerkeigentum mit ca. 70 Einheiten und ein Projektvolumen von rund CHF 120 Mio. vor. Für die Bebauung besteht eine Gestaltungsplanpflicht. Die Fertigstellung ist bis Ende 2032 geplant. Der Kauf des Grundstücks erfolgte von einer privat gehaltenen Immobiliengesellschaft und der Eigentumsantritt von Mobimo war am 1. September 2025. Die Nachfrage nach attraktivem Wohneigentum an zentral gelegenen Lagen ist ungebrochen. Hinzu kommt Mobimos weitreichende Erfahrung für die regionalen Bedürfnisse im Zentralschweizer Markt. Die anhaltenden Vermarktungserfolge in den beiden Zentralschweizer Projekten von Mobimo in Merlischachen (Projekt Burgmatt) und in Oberägeri (Projekt Edenblick) unterstreichen dies. Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Stockwerkeigentumsprojekt «Grace» im Jahr 2022 setzt Mobimo in Meggen bereits ihr zweites Projekt um.





Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Kontakt für Analysten und Investoren:

Stefan Feller, Head of Investor Relations

ir@mobimo.ch

+41 44 397 11 97 Kontakt für Medien:

Anthony Welbergen, Head of Corporate Communication

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86





Über Mobimo:

Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 3,9 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG ( www.mobimo.ch ) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.



