Luzern - Bei Mobimo läuft es rund. Dank einer starken Entwicklung im Promotionsgeschäft erwartet das Immobilienunternehmen nun in dem Segment für 2025 einen Erfolg über dem ersten Halbjahr. Zudem wird es einen neuen Verwaltungsratspräsidenten geben. Dank der starken Nachfrage nach Wohneigentum habe es starke Verkaufsfortschritte bei den laufenden Stockwerkeigentumsprojekten gegeben, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Dadurch erwartet Mobimo, ...

