Frankfurt/Main - Die bundesweite Störung von Kartenzahlungen ist behoben worden. Das teilte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband am Donnerstagnachmittag mit.



"Die Ursache der Probleme lag bei einem Dienstleister, der für viele Anbieter Zahlungen mit Kredit- und Debitkarten abwickelt", hieß es. Zahlungen an Kassenterminals im Einzelhandel seien mit allen Karten wieder wie gewohnt möglich.



Über die weiteren Hintergründe wurde zunächst nichts bekannt. Bereits vorher hatte der Verband mitgeteilt, dass es keine Hinweise auf einen Hackerangriff gebe. Seit dem Vormittag hatten viele Supermärkte nur Bargeld akzeptiert, auch an Geldautomaten gab es Probleme.

© 2024 dts Nachrichtenagentur